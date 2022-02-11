На Украине заявили, что не будут силой забирать Донецкую и Луганскую области

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что правительство страны не станет силой возвращать неподконтрольные территории Донбасса из-за угрозы массовой гибели людей. Он также отметил, что это лишь «вопрос времени», когда Донбасс и Крым вернутся в состав Украины.





«Мы не можем этого делать (нападать на Донбасс), потому что мы несем ответственность за то гражданское население, которое там сейчас. Если, не дай бог, войска пойдут в наступление, вы представляете, сколько гражданских могут погибнуть при такой операции?» — заявил Данилов.





По словам Данилова, любые предположения о том, что Украина готова пойти в наступление в Донбассе — «небылицы». Донбасс и Крым сами вернутся в состав Украины — «это вопрос времени», отметил он.





В ходе брифинга Данилов сообщил, что на данный момент Украина располагает достаточным количеством средств, чтобы защитить свою страну. По указу Зеленского в ближайшее время Силы территориальной обороны Украины будут увеличены до двух миллионов человек.





Украина и страны Запада на протяжении последних месяцев утверждают, что существует реальная угроза вторжения России на Украину. В самопровозглашенных республиках Донбасса, в свою очередь, обвиняют украинские власти в подготовке к наступлению.