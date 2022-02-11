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Советник президента США по национальной безопасности Салливан заявил, что Россия может напасть на Украину во время Олимпийских игр
В то же время он сообщил об отсутствии у США уверенности во вторжении России на Украину undefined
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Советник президента США по национальной безопасности Салливан заявил, что Россия может напасть на Украину во время Олимпийских игр

В то же время он сообщил об отсутствии у США уверенности во вторжении России на Украину

Советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что по имеющейся у них информациии Россия может начать вторжение на Украину уже на следующей неделе во время Олимпиады в Пекине. При этом политик отмечает, что 100% уверенности в этом у США нет.


«Это может начаться во время Олимпийских игр, несмотря на множество предположений, что это произойдет только после Олимпийских игр», — заявил Салливан.


Салливан отметил, что на данный момент у правительства США «нет уверенности» в том, что Путин окончательно «принял решение» о начале вторжения на Украину.


Ранее с аналогичным заявлением выступил госсекретарь США Энтони Блинкен в ходе пресс-конференции в Мельбурне. Политик уверяет, что «мы находимся в таком положении», когда вторжение на Украину может начаться в любой момент.


Госсекретарь отметил, что администрация президента США фиксирует тревожные признаки эскалации со стороны России. Помимо прочего политики якобы видят стягивание новых сил на границу с Украиной.


С октября 2021 года страны Запада выражают обеспокоенность усилением «агрессивных действий» со стороны России у границ Украины. Несмотря на то что Москва неоднократно отвергала обвинения, правительство США приняло решение вводить новые санкции против нашего государства.

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#вторжение #сша #рф #салливан #украина #обвинение
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