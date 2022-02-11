Reuters: США направят в Польшу три тысячи военнослужащих

Правительство США приняло решение направить в Польшу в ближайшие дни дополнительно три тысячи военнослужащих, о чем сообщило агентство Reuters. Отмечается, что военные проходят службу в составе 82-й воздушно-десантной дивизии, а не сил США в Европе.





Источники издания отметили, что решение о переброске дополнительных сил мотивировано проведением последнего учения России в Белоруссии и акватории Черного моря. Приказ о развертывании якобы был подписан министром обороны Ллойдом Остином по указанию Джо Байдена.





Один из собеседников Reuters назвал данное развертывание американского контингента «существенным».