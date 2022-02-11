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Reuters: США направят в Польшу три тысячи военнослужащих
Совершить переброску планируют в ближайшие дни undefined
Новости

Reuters: США направят в Польшу три тысячи военнослужащих

Совершить переброску планируют в ближайшие дни

Правительство США приняло решение направить в Польшу в ближайшие дни дополнительно три тысячи военнослужащих, о чем сообщило агентство Reuters. Отмечается, что военные проходят службу в составе 82-й воздушно-десантной дивизии, а не сил США в Европе.


Источники издания отметили, что решение о переброске дополнительных сил мотивировано проведением последнего учения России в Белоруссии и акватории Черного моря. Приказ о развертывании якобы был подписан министром обороны Ллойдом Остином по указанию Джо Байдена.


Один из собеседников Reuters назвал данное развертывание американского контингента «существенным».

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Советник президента США по национальной безопасности Салливан заявил, что Россия может напасть на Украину во время Олимпийских игр

В то же время он сообщил об отсутствии у США уверенности во вторжении России на Украину 11 февраля 2022
Dailystorm - Советник президента США по национальной безопасности Салливан заявил, что Россия может напасть на Украину во время Олимпийских игр

Ранее советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что Россия стягивает дополнительные войска возле Украины. Он предполагает, что «вторжение» может начаться в любое время, возможно до окончания Олимпийских игр в Пекине.


С аналогичным заявлением 11 февраля выступил госсекретарь США Энтони Блинкен в ходе пресс-конференции в Мельбурне. Политик уверяет, что вторжение на Украину может начаться в любой момент.


Администрация Байдена ранее ясно дала понять, что не будет направлять войска США в Украину, чтобы помочь американским гражданам, в случае российского вторжения. Граждан США призвали «немедленно покинуть Украину».

#военные #европа #сша #польша
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