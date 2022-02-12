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МИД России: Запад ведет против Москвы скоординированную информационную атаку
Представитель МИД РФ Мария Захарова также заявила, что «англосаксам нужна война» на фоне переброски войск США в Польшу undefined
Новости

МИД России: Запад ведет против Москвы скоординированную информационную атаку

Представитель МИД РФ Мария Захарова также заявила, что «англосаксам нужна война» на фоне переброски войск США в Польшу

В МИД России сообщили, что в данный момент против Москвы ведется скоординированная информационная атака с целью дискредитации справедливых требований РФ по гарантиям безопасности. Отмечается, что власти западных стран и СМИ вступили в сговор для нагнетания искусственной напряженности вокруг ситуации на Украине.


«В данном досье собраны и задокументированы некоторые из наиболее ярких фейковых публикаций в западных СМИ», — говорится в сообщении дипведомства.


Ключевыми целями информационной атаки называют не только подрыв и дискредитацию требований РФ по гарантиям безопасности, но и оправдание геополитических устремлений Запада и военного освоения территории Украины.

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Reuters: США направят в Польшу три тысячи военнослужащих

Совершить переброску планируют в ближайшие дни 11 февраля 2022
Dailystorm - Reuters: США направят в Польшу три тысячи военнослужащих

Ранее стало известно, что в США утвердили приказ о развертывании в Польше воинских подразделений в составе трех тысяч американских военнослужащих. На произошедшее отреагировала официальный представитель МИД России Мария Захарова, которая обвинила Белый дом в попытке развязать войну.


«Истерика Белого дома показательна как никогда. Англосаксам нужна война. Любой ценой. Провокации, дезинформация и угрозы — излюбленный метод решения собственных проблем», — заявила она.


Политик отметила, что «каток американской военно-политической машины» не страшится идти даже по жизням людей. Он указала, что сейчас весь мир становится свидетелем обличения «имперских амбиций» Запада.

Советник президента США по национальной безопасности Салливан заявил, что Россия может напасть на Украину во время Олимпийских игр

В то же время он сообщил об отсутствии у США уверенности во вторжении России на Украину 11 февраля 2022
Dailystorm - Советник президента США по национальной безопасности Салливан заявил, что Россия может напасть на Украину во время Олимпийских игр
#война #сша #рф #москва #мид рф
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