МИД России: Запад ведет против Москвы скоординированную информационную атаку

В МИД России сообщили, что в данный момент против Москвы ведется скоординированная информационная атака с целью дискредитации справедливых требований РФ по гарантиям безопасности. Отмечается, что власти западных стран и СМИ вступили в сговор для нагнетания искусственной напряженности вокруг ситуации на Украине.
«В данном досье собраны и задокументированы некоторые из наиболее ярких фейковых публикаций в западных СМИ», — говорится в сообщении дипведомства.
Ключевыми целями информационной атаки называют не только подрыв и дискредитацию требований РФ по гарантиям безопасности, но и оправдание геополитических устремлений Запада и военного освоения территории Украины.
Ранее стало известно, что в США утвердили приказ о развертывании в Польше воинских подразделений в составе трех тысяч американских военнослужащих. На произошедшее отреагировала официальный представитель МИД России Мария Захарова, которая обвинила Белый дом в попытке развязать войну.
«Истерика Белого дома показательна как никогда. Англосаксам нужна война. Любой ценой. Провокации, дезинформация и угрозы — излюбленный метод решения собственных проблем», — заявила она.
Политик отметила, что «каток американской военно-политической машины» не страшится идти даже по жизням людей. Он указала, что сейчас весь мир становится свидетелем обличения «имперских амбиций» Запада.