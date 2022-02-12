МИД России: Запад ведет против Москвы скоординированную информационную атаку

В МИД России сообщили, что в данный момент против Москвы ведется скоординированная информационная атака с целью дискредитации справедливых требований РФ по гарантиям безопасности. Отмечается, что власти западных стран и СМИ вступили в сговор для нагнетания искусственной напряженности вокруг ситуации на Украине.





«В данном досье собраны и задокументированы некоторые из наиболее ярких фейковых публикаций в западных СМИ», — говорится в сообщении дипведомства.





Ключевыми целями информационной атаки называют не только подрыв и дискредитацию требований РФ по гарантиям безопасности, но и оправдание геополитических устремлений Запада и военного освоения территории Украины.