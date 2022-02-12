Госдума 15 февраля рассмотрит законопроект, позволяющий детям-инвалидам и родителям быть вместе в больнице

Госдума 15 февраля рассмотрит законопроект, который позволит родителям детей-инвалидов, которые лечатся в стационаре, быть рядом с ними. Нахождение в больнице будет бесплатным. Об этом сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин. Он отметил, что детям-инвалидам в период болезни особенно нужна поддержка близких.





«Зачастую ребенку необходимо длительное лечение в больницах райцентров или крупных городов, а у его мамы и папы нет средств, чтобы быть рядом», — написал Володин в своем Telegram-канале.





Он отметил, что ранее власти приняли несколько законов, которые расширяют права родителей на пребывание в больнице со своими детьми. Так, родителям разрешено нахождение в больнице с детьми до четырех лет. Также родственники имеют право быть в реанимации со своими близкими, вне зависимости от возраста пациентов.





Ранее председатель Госдумы высказался о необходимости принятия федерального законодательства о продленке. По мнению Володина, системное решение проблемы групп продленного дня позволит улучшить качество школьного образования и повысить безопасность детей.