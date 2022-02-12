Умерла звезда «Тихого Дона» Зинаида Кириенко, актрисе было 88 лет

«Зинаида ушла из жизни сегодня ночью», — сказал представитель объединения ТАСС. Он не уточнил, что стало причиной смерти. 10 февраля СМИ сообщали, что Кириенко госпитализировали с коронавирусом, у нее выявили штамм «омикрон».





Советским зрителям Кириенко стала известна благодаря яркой роли Натальи Мелеховой в фильме «Тихий Дон» (1957 год). Также запомнилась публике по ролям в фильмах «Судьба человека», «Казаки», «Любовь земная», «Судьба» и многих других.