Тренер Тутберидзе предположила, что допинговый скандал с фигуристкой Валиевой могли спланировать

Тренер Этери Тутберидзе прокомментировала скандал с положительной допинг-пробой фигуристки Камилы Валиевой на Олимпиаде в Пекине. Она заявила, что уверена в невиновности своей ученицы. Также Тутберидзе предположила, что вся ситуация с Валиевой могла быть заранее спланирована.





«Непонятно, почему спортсменку с сомнительным допингом 25 декабря допустили на Олимпийские игры. Или это роковое стечение обстоятельств, или это очень грамотно спланированный план — не знаю, и то, и другое», — сказала Тутберидзе в эфире Первого канала.





Она добавила, что во время разбирательств по допинг-пробе важно не допускать резких заявлений, чтобы не осложнить дальнейшее участие Валиевой в Олимпийских играх. Также она выразила надежду, что справедливость в этой ситуации восторжествует.