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Тренер Тутберидзе предположила, что допинговый скандал с фигуристкой Валиевой могли спланировать
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Тренер Тутберидзе предположила, что допинговый скандал с фигуристкой Валиевой могли спланировать

Она выразила уверенность, что спортсменка не виновата в произошедшем

Она выразила уверенность, что спортсменка не виновата в произошедшем undefined
Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

Тренер Этери Тутберидзе прокомментировала скандал с положительной допинг-пробой фигуристки Камилы Валиевой на Олимпиаде в Пекине. Она заявила, что уверена в невиновности своей ученицы. Также Тутберидзе предположила, что вся ситуация с Валиевой могла быть заранее спланирована.


«Непонятно, почему спортсменку с сомнительным допингом 25 декабря допустили на Олимпийские игры. Или это роковое стечение обстоятельств, или это очень грамотно спланированный план — не знаю, и то, и другое», — сказала Тутберидзе в эфире Первого канала.


Она добавила, что во время разбирательств по допинг-пробе важно не допускать резких заявлений, чтобы не осложнить дальнейшее участие Валиевой в Олимпийских играх. Также она выразила надежду, что справедливость в этой ситуации восторжествует.

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В Кремле призвали попавшую в допинг-скандал Валиеву «не прятать лицо» на Олимпиаде и ходить гордо

Фигуристку могут отстранить от соревнований из-за сданного еще до начала Игр в Пекине допинг-теста 11 февраля 2022
Dailystorm - В Кремле призвали попавшую в допинг-скандал Валиеву «не прятать лицо» на Олимпиаде и ходить гордо

Накануне, 11 февраля, Международное агентство тестирования (ITA) сообщило, что в крови Валиевой обнаружили запрещенное вещество триметазидин. Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) временно запретило спортсменке выступать на Олимпиаде, но она оспорила это решение. В ближайшее время должна состояться апелляция в Спортивном арбитражном суде.


Глава Олимпийского комитета России Станислав Поздняков, как и Тутберидзе, также указал на странности в ситуации с допинг-пробой Валиевой. Он отметил, что по правилам Всемирного антидопингового агентства на публикацию результатов пробы должно было уйти не больше 20 дней.

#олимпиада #олимпийские игры #валиева #допинг-скандал #окр #допинг
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