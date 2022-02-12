Тренер Тутберидзе предположила, что допинговый скандал с фигуристкой Валиевой могли спланировать

Тренер Этери Тутберидзе прокомментировала скандал с положительной допинг-пробой фигуристки Камилы Валиевой на Олимпиаде в Пекине. Она заявила, что уверена в невиновности своей ученицы. Также Тутберидзе предположила, что вся ситуация с Валиевой могла быть заранее спланирована.
«Непонятно, почему спортсменку с сомнительным допингом 25 декабря допустили на Олимпийские игры. Или это роковое стечение обстоятельств, или это очень грамотно спланированный план — не знаю, и то, и другое», — сказала Тутберидзе в эфире Первого канала.
Она добавила, что во время разбирательств по допинг-пробе важно не допускать резких заявлений, чтобы не осложнить дальнейшее участие Валиевой в Олимпийских играх. Также она выразила надежду, что справедливость в этой ситуации восторжествует.
Накануне, 11 февраля, Международное агентство тестирования (ITA) сообщило, что в крови Валиевой обнаружили запрещенное вещество триметазидин. Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) временно запретило спортсменке выступать на Олимпиаде, но она оспорила это решение. В ближайшее время должна состояться апелляция в Спортивном арбитражном суде.
Глава Олимпийского комитета России Станислав Поздняков, как и Тутберидзе, также указал на странности в ситуации с допинг-пробой Валиевой. Он отметил, что по правилам Всемирного антидопингового агентства на публикацию результатов пробы должно было уйти не больше 20 дней.