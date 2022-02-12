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Лыжницы сборной России завоевали золото в эстафете на Олимпийских играх впервые с 2006 года
Таким образом, сборная России превзошла результат Игр в Пхенчхане по золотым медалям undefined
Новости

Лыжницы сборной России завоевали золото в эстафете на Олимпийских играх впервые с 2006 года

Таким образом, сборная России превзошла результат Игр в Пхенчхане по золотым медалям

Женская сборная России по лыжным гонкам завоевала золотые медали в эстафете 4x5 километра на Олимпийских играх в Пекине. За российскую команду бежали Юлия Ступак, Наталья Непряева, Татьяна Сорина и Вероника Степанова. Это первое золото женской сборной на Играх за 16 лет.


Таким образом, сборная России завоевала третье золото на Олимпиаде. Первое золото для российской команды добыл лыжник Александр Большунов, второе — сборная по фигурному катанию


Также сборная России показала лучший результат по золотым медалям с Олимпиады в южнокорейском Пхенчхане. Тогда первенство завоевали сборная России по хоккею и фигуристка Алина Загитова.

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#олимпиада #олимпийские игры #спорт
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