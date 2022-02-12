Президент Туркмении Бердымухамедов достиг возраста пророка Мухаммеда и объявил о досрочных выборах главы государства

Президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов 11 февраля заявил, что принял «непростое решение о себе». Он пояснил, что два года назад достиг возраста пророка Мухаммеда (62 года) и теперь намерен передать свой опыт другим руководителям. 12 февраля Центризбирком Туркмении объявил о проведении досрочных президентских выборов. Они состоятся 12 марта.





«В соответствии с поручениями президента Туркменистана Центризбирком страны начал подготовку к внеочередным президентским выборам, которые состоятся 12 марта», — сказал РИА Новости помощник главы ЦИК республики Безирген Караев.





Выступая на заседании верхней палаты парламента накануне, Бердымухамедов заявил, что считает молодое поколение воплощением надежд на будущее. Он пообещал поддерживать молодых управленцев, «воспитанных в духовной среде и в соответствии с высокими требованиями современности».





Бердымухамедов занимает пост президента Туркмении с 2007 года. Он неоднократно совершал на публике эксцентричные поступки: лично показывал туркменским генералам, как стрелять из огнестрельного оружия и метать ножи, участвовал в гонках на лошадях. Также Бердымухамедов написал более 50 книг. Например, в марте 2016 года он представил книгу о чае.