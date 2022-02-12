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Депутат Госдумы Слуцкий назвал «фейком на выходных» сообщения западных СМИ о скором нападении России на Украину
По данным двух изданий, вторжение в соседнюю страну начнется 15 или 16 февраля undefined
Новости

Депутат Госдумы Слуцкий назвал «фейком на выходных» сообщения западных СМИ о скором нападении России на Украину

По данным двух изданий, вторжение в соседнюю страну начнется 15 или 16 февраля

Издание Bloomberg сообщило со ссылкой на источники, что российская армия может начать вторжение на Украину 15 февраля. Источники Politico сообщили, что Москва планирует нападение на Киев 16 февраля. Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий, в свою очередь, заявил, что западные издания работают в жанре «фейк на выходных». По его мнению, таким образом США пытаются отвлечь внимание мира от собственных проблем.


«Politico и Bloomberg продолжают работать в жанре «фейк на выходных». <...> Интересно, чем будет оправдываться Вашингтон, когда и в этот раз ничего не произойдет, если, конечно, украинские сателлиты США не пойдут на откровенную провокацию», — написал Слуцкий в своем Telegram-канале.


По его словам, сообщения СМИ о возможном нападении РФ на Украину лишь усугубляют ситуацию: «Похоже, Белому Дому действительно нужно разжечь пожар на третьей территории. <...> Классика жанра. А верные пропагандистские СМИ готовы шить белыми нитками новую кровавую историю».


По данным Bloomberg, хотя дата возможного нападения на Украину и известна, намерения президента РФ Владимира Путина по-прежнему неизвестны. Собеседники Politico при этом указали, что атака может начаться с ракетных ударов и масштабных кибератак. По информации издания, президент США Джо Байден лично назвал западным союзникам дату удара по Украине — 16 февраля. Издание отметило, что взгляды США и Евросоюза о скором нападении расходятся — последние более скептически относятся к планам России.

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МИД России: Запад ведет против Москвы скоординированную информационную атаку

Представитель МИД РФ Мария Захарова также заявила, что «англосаксам нужна война» на фоне переброски войск США в Польшу 12 февраля 2022
Dailystorm - МИД России: Запад ведет против Москвы скоординированную информационную атаку

Западные СМИ с осени сообщают о возможной подготовке России к нападению на Украину. Кремль и МИД отвергают любые планы агрессии против Киева и в ответ заявляют, что Украина либо Запад могут устроить военную провокацию в Донбассе.


11 февраля Байден призвал американцев, которые находятся на Украине, как можно скорее покинуть страну. По его словам, ситуация на Украине стремительно выходит из-под контроля. 

#сша #рф #украина #леонид слуцкий #госдума #байден #путин
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