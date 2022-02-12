Депутат Госдумы Слуцкий назвал «фейком на выходных» сообщения западных СМИ о скором нападении России на Украину

Издание Bloomberg сообщило со ссылкой на источники, что российская армия может начать вторжение на Украину 15 февраля. Источники Politico сообщили, что Москва планирует нападение на Киев 16 февраля. Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий, в свою очередь, заявил, что западные издания работают в жанре «фейк на выходных». По его мнению, таким образом США пытаются отвлечь внимание мира от собственных проблем.





«Politico и Bloomberg продолжают работать в жанре «фейк на выходных». <...> Интересно, чем будет оправдываться Вашингтон, когда и в этот раз ничего не произойдет, если, конечно, украинские сателлиты США не пойдут на откровенную провокацию», — написал Слуцкий в своем Telegram-канале.





По его словам, сообщения СМИ о возможном нападении РФ на Украину лишь усугубляют ситуацию: «Похоже, Белому Дому действительно нужно разжечь пожар на третьей территории. <...> Классика жанра. А верные пропагандистские СМИ готовы шить белыми нитками новую кровавую историю».





По данным Bloomberg, хотя дата возможного нападения на Украину и известна, намерения президента РФ Владимира Путина по-прежнему неизвестны. Собеседники Politico при этом указали, что атака может начаться с ракетных ударов и масштабных кибератак. По информации издания, президент США Джо Байден лично назвал западным союзникам дату удара по Украине — 16 февраля. Издание отметило, что взгляды США и Евросоюза о скором нападении расходятся — последние более скептически относятся к планам России.