Экс-глава WADA Паунд считает, что Россия «абсолютно неисправима» и не должна ехать на следующие Олимпиады

Первый президент Всемирного антидопингового агентства (WADA) Дик Паунд заявил, что Россия не извлекла урок из допингового скандала на Олимпиаде в Сочи в 2014 году и должна отказаться от участия в нескольких следующих Играх. По его мнению, Россия «абсолютно неисправима».





«В определенный момент, если страна абсолютно неисправима, вы оказываетесь в ситуации, когда этой стране необходимо взять тайм-аут», — сказал Паунд в беседе с Reuters. Он предположил, что России может понадобиться пропустить три Олимпиады, чтобы взять ситуацию с допингом под контроль.





Так Паунд прокомментировал скандал с 15-летней фигуристкой Камилой Валиевой, которая сдала положительную допинг-пробу. В крови у спортсменки выявили запрещенное вещество триметазидин. Паунд предположил, что Валиева умышленно приняла допинг.





Экс-глава WADA также выразил мнение, что Россия «абсолютно не раскаялась», поэтому не заслужила права выступать даже под символикой Олимпийского комитета России (ОКР).