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Экс-глава WADA Паунд считает, что Россия «абсолютно неисправима» и не должна ехать на следующие Олимпиады
Дик Паунд прокомментировал допинговый скандал с фигуристкой Камилой Валиевой undefined
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Экс-глава WADA Паунд считает, что Россия «абсолютно неисправима» и не должна ехать на следующие Олимпиады

Дик Паунд прокомментировал допинговый скандал с фигуристкой Камилой Валиевой

Первый президент Всемирного антидопингового агентства (WADA) Дик Паунд заявил, что Россия не извлекла урок из допингового скандала на Олимпиаде в Сочи в 2014 году и должна отказаться от участия в нескольких следующих Играх. По его мнению, Россия «абсолютно неисправима».


«В определенный момент, если страна абсолютно неисправима, вы оказываетесь в ситуации, когда этой стране необходимо взять тайм-аут», — сказал Паунд в беседе с Reuters. Он предположил, что России может понадобиться пропустить три Олимпиады, чтобы взять ситуацию с допингом под контроль.


Так Паунд прокомментировал скандал с 15-летней фигуристкой Камилой Валиевой, которая сдала положительную допинг-пробу. В крови у спортсменки выявили запрещенное вещество триметазидин. Паунд предположил, что Валиева умышленно приняла допинг.


Экс-глава WADA также выразил мнение, что Россия «абсолютно не раскаялась», поэтому не заслужила права выступать даже под символикой Олимпийского комитета России (ОКР). 

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Тренер Тутберидзе предположила, что допинговый скандал с фигуристкой Валиевой могли спланировать

Она выразила уверенность, что спортсменка не виновата в произошедшем 12 февраля 2022
Dailystorm - Тренер Тутберидзе предположила, что допинговый скандал с фигуристкой Валиевой могли спланировать

О том, что допинг-проба Валиевой показала положительный результат, стало известно 11 февраля. Валиева сдала тест 25 декабря на чемпионате России по фигурному катанию в Санкт-Петербурге, но результат пришел в лабораторию WADA в Стокгольме только 7 февраля. Российское антидопинговое агентство объяснило задержку тем, что в шведской лаборатории многие болеют коронавирусом.


Кремль также комментирует допинг-скандал с Валиевой. 10 февраля пресс-секретарь президента Дмитрий Песков призвал ориентироваться только на официальную информацию от Международного олимпийского комитета. 11 февраля, уже после сообщений о допинге в крови Валиевой, Песков выразил полную поддержку российской спортсменке.

#wada #допинг #допинг-скандал #олимпиада #олимпийские игры
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