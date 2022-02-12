На «Московских ярмарках» объяснили пользу листьев салата

На «Московских ярмарках» можно купить много вкусных, полезных продуктов: фрукты и овощи, мясо и рыбу, сухофрукты и специи и многое другое. Сегодня мы поговорим о листьях салата, которые также всегда можно приобрести на «Московских ярмарках».
Вот вы знали, что листья салата считаются одними из самых востребованных огородных культур? Их может вырастить любой человек на своем дачном участке или даже на подоконнике!
В Древнем Риме листья салата поливали оливковым маслом, солили и употребляли в пищу как отдельное блюдо. Листья салата необычайно богаты на минералы, витамины и другие полезные вещества. К томув же они низкокалорийны, что особенно важно, если вы на диете.
В листьях салата содержатся фолиевая кислота, соли кальция и калия, магния, фосфора, железа и натрия! Эти вещества стимулируют работу кишечника и способстуют выведению холестерина из организма.
Фестивальные площадки и ярмарки — часть единого большого процесса по благоустройству Москвы. Многие площадки сопровождаются торговыми точками — сейчас в разных районах столицы открыто более 50 фермерских ярмарок, где можно купить вкусные и свежие продукты. Цены не кусаются, в павильонах работают доброжелательные продавцы. На каждом рынке места для фермеров распределяются по итогам конкурса, а москвичи получают доступ к качественным товарам.
Узнать, какая площадка к вам ближе всего, можно на сайте проекта «Московские ярмарки» или в любой удобной соцсети: Instagram, «ВКонтакте» или Facebook.