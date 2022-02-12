Зеленский пожаловался, что в СМИ «многовато» информации о скорой войне России и Украины

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в информационном пространстве сейчас слишком много информации о возможном нападении России. При этом он отметил, что нужно готовиться к любому варианту развития событий.
«Я считаю, что сейчас на информационном пространстве многовато информации о глубокой полномасштабной войне с Российской Федерацией», — сказал Зеленский во время рабочей поездки в Херсонскую область.
Он также прокомментировал сообщения некоторых западных СМИ, где называется конкретная дата возможного нападения России на Украину — 16 февраля. Зеленский призвал западных партнеров предоставить доказательства скорого вторжения России, если они имеются.
Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев дает Москве 48 часов на детальные разъяснения о военной активности на западных границах. Глава МИД Украины сослался на международные обязательства России в области безопасности.
Западные СМИ с осени сообщают о возможной подготовке России к нападению на Украину. Москва категорически отрицает возможность агрессии против Киева и в ответ заявляет, что Запад и Украина готовят военную провокацию в Донбассе.