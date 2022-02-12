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Зеленский пожаловался, что в СМИ «многовато» информации о скорой войне России и Украины
Он призвал сограждан быть готовыми к любому развитию событий undefined
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Зеленский пожаловался, что в СМИ «многовато» информации о скорой войне России и Украины

Он призвал сограждан быть готовыми к любому развитию событий

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в информационном пространстве сейчас слишком много информации о возможном нападении России. При этом он отметил, что нужно готовиться к любому варианту развития событий.


«Я считаю, что сейчас на информационном пространстве многовато информации о глубокой полномасштабной войне с Российской Федерацией», — сказал Зеленский во время рабочей поездки в Херсонскую область.


Он также прокомментировал сообщения некоторых западных СМИ, где называется конкретная дата возможного нападения России на Украину — 16 февраля. Зеленский призвал западных партнеров предоставить доказательства скорого вторжения России, если они имеются.

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Депутат Госдумы Слуцкий назвал «фейком на выходных» сообщения западных СМИ о скором нападении России на Украину

По данным двух изданий, вторжение в соседнюю страну начнется 15 или 16 февраля 12 февраля 2022
Dailystorm - Депутат Госдумы Слуцкий назвал «фейком на выходных» сообщения западных СМИ о скором нападении России на Украину

Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев дает Москве 48 часов на детальные разъяснения о военной активности на западных границах. Глава МИД Украины сослался на международные обязательства России в области безопасности.


Западные СМИ с осени сообщают о возможной подготовке России к нападению на Украину. Москва категорически отрицает возможность агрессии против Киева и в ответ заявляет, что Запад и Украина готовят военную провокацию в Донбассе.

#зеленский #украина #рф #война #путин #сша
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