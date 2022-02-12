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СМИ: В центре Донецка произошел мощный взрыв
Однако поступают сообщения, что взрыв раздался на окраине города undefined
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СМИ: В центре Донецка произошел мощный взрыв

Однако поступают сообщения, что взрыв раздался на окраине города

В центре Донецка произошел мощный взрыв. В то же время некоторые Telegram-каналы сообщили, что взрыв произошел на территории Украины и до столицы ДНР дошла взрывная волна. 


«Мощный взрыв прогремел в Донецке. Причины неизвестны. Взрывная волна ощущалась по всему городу. Предположительно, обстрел 152-миллиметровым артиллерийским [орудием]», — сообщает Telegram-канал «Военный обозреватель».


Жители Донецка также сообщили в соцсетях о взрыве. В то же время глава ДНР Денис Пушилин заявил, что сейчас происходит «небольшая движуха» на линии соприкосновения с Украиной. Канал «Донбасс решает» предположил, что произошедшее — вброс Украины на фоне сообщений СМИ о скором вторжении России.


Главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерий Залужный также сообщил, что военные не ведут огня по территории Донбасса, в том числе по ДНР.


Ранее секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов сообщил, что военные не станут предпринимать попытку силой вернуть Донбасс, так как жертвы среди мирных жителей будут огромными.

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Зеленский пожаловался, что в СМИ «многовато» информации о скорой войне России и Украины

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Dailystorm - Зеленский пожаловался, что в СМИ «многовато» информации о скорой войне России и Украины
#происшествие #днр #лнр #всу #рф #донбасс #украина #пушилин
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