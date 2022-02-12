Огромное пламя охватило крышу многоэтажки в Орехово-Зуеве — видео

В Орехово-Зуеве загорелась крыша четырехэтажного жилого дома. На кадрах, которые публикуют Telegram-каналы, видно, как огонь охватил почти площадь крыши. Как сообщает МЧС, площадь пожара около 900 квадратных метров. Пожар осложняется из-за деревянных перекрытий здания.
Почти 40 человек эвакуировались до прибытия пожарных. По предварительным данным, пострадавших при пожаре нет. Прокуратура Московской области организовала проверку законодательства из-за возгорания кровли.
Несколько дней назад произошел крупный пожар на мебельной фабрике во Фрязине. Огонь распространился на 7000 квадратных метров, пожарные боролись с пламенем около 10 часов. Из здания фабрики эвакуировали 70 человек, экстренные службы не сообщали о пострадавших.