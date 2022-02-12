Огромное пламя охватило крышу многоэтажки в Орехово-Зуеве — видео

Несколько дней назад произошел крупный пожар на мебельной фабрике во Фрязине. Огонь распространился на 7000 квадратных метров, пожарные боролись с пламенем около 10 часов. Из здания фабрики эвакуировали 70 человек, экстренные службы не сообщали о пострадавших.