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Сборная России по хоккею проиграла Чехии в невероятном матче на Олимпиаде
5:6 в овертайме, все шайбы от разных членов команд undefined
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Сборная России по хоккею проиграла Чехии в невероятном матче на Олимпиаде

5:6 в овертайме, все шайбы от разных членов команд

Сборная России по хоккею проиграла команде Чехии в овертайме заключительного матча группового этапа Олимпийских игр в Пекине. Россияне проиграли со счетом 5:6. Однако на выход сборной в плей-офф поражение не влияет.

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В команде России шайбы забросили нападающие Владимир Ткачев, Кирилл Семенов, Арсений Грицюк, Андрей Чибисов и защитник Никита Нестеров. Среди чехов отличились нападающие Давид Крейчи, Михал Шпачек, Томаш Гика и защитники Томаш Кундратек Лукаш Клок. Победу в овертайме обеспечил защитник Либор Шулак.


Ранее сегодня Россия завоевала третье золото на Играх в Пекине. Первенство обеспечили лыжницы Юлия Ступак, Наталья Непряева, Татьяна Сорина и Вероника Степанова. Победа женской сборной по лыжным гонкам стала первой с 2006 года.

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#олимпиада #хоккей #олимпийские игры #спорт
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