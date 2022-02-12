Сборная России по хоккею проиграла Чехии в невероятном матче на Олимпиаде

В команде России шайбы забросили нападающие Владимир Ткачев, Кирилл Семенов, Арсений Грицюк, Андрей Чибисов и защитник Никита Нестеров. Среди чехов отличились нападающие Давид Крейчи, Михал Шпачек, Томаш Гика и защитники Томаш Кундратек Лукаш Клок. Победу в овертайме обеспечил защитник Либор Шулак.





Ранее сегодня Россия завоевала третье золото на Играх в Пекине. Первенство обеспечили лыжницы Юлия Ступак, Наталья Непряева, Татьяна Сорина и Вероника Степанова. Победа женской сборной по лыжным гонкам стала первой с 2006 года.