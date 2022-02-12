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Полиция в Казани оборвала занятие Школы районной антикоррупции из-за «обсуждения свержения власти»
Организаторы были вынуждены перенести мероприятие в онлайн-формат undefined
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Полиция в Казани оборвала занятие Школы районной антикоррупции из-за «обсуждения свержения власти»

Организаторы были вынуждены перенести мероприятие в онлайн-формат

Полицейские пришли в гостиницу «Регина» в Казани, где проходило занятие Школы районной антикоррупции. Правоохранители провели беседу с организаторами и заставили их прекратить мероприятие. Об этом сообщило российское отделение Transparency International (признано НКО — иностранным агентом).


Как сообщило издание SOTA, силовики попросили объяснить, что происходит на мероприятии. Полицейские объяснили, что прибыли из-за анонимного сообщения о несоблюдении антиковидных мер. Также они утверждали, что на занятии Школы районной антикоррупции обсуждаются способы свержения власти в России.


Это не первый инцидент за сегодня, связанный с занятием антикоррупционеров в столице Татарстана. Изначально мероприятие должно было пройти на площадке «Параллель 34», но в последний момент ее представители отказались предоставлять помещение. После визита полиции в «Регину» активисты перенесли мероприятие в онлайн-формат.


Второе занятие школы должно пройти 13 февраля. Бывший муниципальный депутат Москвы Юлия Галямина, один из организаторов Школы районной антикоррупции, пообещала найти новое помещение.


Школа районной антикоррупции — проект, в рамках которого местные журналисты и активисты получают знания о борьбе со злоупотреблениями властей, а затем проводят собственные расследования. Занятия школы уже прошли в Ярославле, Тюмени, Кургане, Пензе, Орле, Краснодаре и Новосибирске.

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#коррупция #происшествие #полицейский #казань
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