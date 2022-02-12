Пентагон не может объяснить инцидент с «наглой» американской подлодкой у берегов Курил

Минобороны России сообщило, что сегодня днем американская атомная подлодка типа «Вирджиния» нарушила территориальные воды РФ в районе острова Уруп Курильской гряды. Изначально она проигнорировала требования РФ покинуть воды, но когда фрегат Тихоокеанского флота «Маршал Шапошников» применил «соответствующие средства» к подлодке, американский экипаж их выполнил. Представитель Пентагона сообщил журналистам, что в курсе инцидента, но не может подтвердить детали.





«Мы в курсе сообщений в СМИ о предполагаемом морском инциденте в Тихом океане. Мы в настоящий момент не можем подтвердить детали этих сообщений», — сказал представитель американского военного ведомства ТАСС.





После инцидента Минобороны России выразило протест действиям США и вручило американскому военному атташе ноту. РФ назвала действия американского экипажа грубым нарушением границы.





В начале октября прошлого года американская автомная подлодка столкнулась с неизвестным объектом в Южно-Китайском море. Пострадали 11 членов экипажа. Как стало известно через месяц, субмарина столкнулась с подводной горой.