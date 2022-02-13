В США опровергли нарушение субмариной территориальных вод России

Представитель Пентагона капитан Кайл Рейнс опроверг возможное нарушение американской подлодкой «Вирджиния» российских территориальных вод у острова Уруп. Он заявил, что субмарины Штатов работают «исключительно в международных водах» и не стал раскрывать подробности инцидента.





«Я не буду комментировать точное местонахождение наших подводных лодок, но мы летаем, плаваем и безопасно работаем в международных водах», — сказал Рейнс агентству Reuters.





Накануне Министерство обороны России сообщило, что американская атомная подлодка типа «Вирджиния» нарушила территориальные воды РФ в районе острова Уруп у Курильской гряды. Ведомство вручило американскому военному атташе ноту, а происшествие назвала грубым нарушением границы.





Отмечалось, что субмарина покинула территориальные воды лишь после того, как фрегат Тихоокеанского флота «Маршал Шапошников» применил «соответствующие средства» к подлодке. Представители Пентагона ранее не сообщали о деталях, но подтвердили, что в курсе инцидента.