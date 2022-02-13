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В погранслужбе Украины назвали слухами запрет въезда для россиян на территорию страны
Ранее несколько источников сообщали, что граждан РФ пускают только на похороны близких родственников undefined
Новости

В погранслужбе Украины назвали слухами запрет въезда для россиян на территорию страны

Ранее несколько источников сообщали, что граждан РФ пускают только на похороны близких родственников

В погранслужбе Украины попросили не верить слухам о введении запрета на въезд для граждан России. Пресс-секретарь ведомства Андрей Демченко отметил, что сотрудники следуют действующему законодательству, и могут не впустить в страну не только россиян, но и граждан других государств.


«Не стоит руководствоваться слухами. Есть украинское законодательство, регламентирующее пересечение государственной границы и пограничники его четко соблюдают», — сказал Демченко украинскому изданию Telegraf.


По его словам, ежедневно отказ на въезд на Украину по разным причинам получают десятки иностранцев. В их числе есть и россияне, которые обязаны выполнять правила по пересечению границы, установленные законом.

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Депутат Госдумы Слуцкий назвал «фейком на выходных» сообщения западных СМИ о скором нападении России на Украину

По данным двух изданий, вторжение в соседнюю страну начнется 15 или 16 февраля 12 февраля 2022
Dailystorm - Депутат Госдумы Слуцкий назвал «фейком на выходных» сообщения западных СМИ о скором нападении России на Украину

Ранее украинские издания и ряд Telegram-каналов сообщил, что Украина запретила въезд на свою территорию гражданам России из-за сложной ситуации у границы. Утверждалось, что попасть в соседнее государство могут только россияне, предоставившие справку о смерти близких родственников.


Накануне газета Politico написала, что президент США Джо Байден в разговоре с лидерами союзных стран заявил, что Россия якобы может совершить нападение на Украину 16 февраля.


Западные СМИ с осени 2021-го заявляют о том, что РФ планирует «вторжение» на Украину. В России эту информацию много раз опровергали, а сосредоточение военных на территории РФ называли суверенным правом страны.

Зеленский пожаловался, что в СМИ «многовато» информации о скорой войне России и Украины

Он призвал сограждан быть готовыми к любому развитию событий 12 февраля 2022
Dailystorm - Зеленский пожаловался, что в СМИ «многовато» информации о скорой войне России и Украины
#пограничники #украина #граница
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