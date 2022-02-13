В погранслужбе Украины назвали слухами запрет въезда для россиян на территорию страны

В погранслужбе Украины попросили не верить слухам о введении запрета на въезд для граждан России. Пресс-секретарь ведомства Андрей Демченко отметил, что сотрудники следуют действующему законодательству, и могут не впустить в страну не только россиян, но и граждан других государств.
«Не стоит руководствоваться слухами. Есть украинское законодательство, регламентирующее пересечение государственной границы и пограничники его четко соблюдают», — сказал Демченко украинскому изданию Telegraf.
По его словам, ежедневно отказ на въезд на Украину по разным причинам получают десятки иностранцев. В их числе есть и россияне, которые обязаны выполнять правила по пересечению границы, установленные законом.
Ранее украинские издания и ряд Telegram-каналов сообщил, что Украина запретила въезд на свою территорию гражданам России из-за сложной ситуации у границы. Утверждалось, что попасть в соседнее государство могут только россияне, предоставившие справку о смерти близких родственников.
Накануне газета Politico написала, что президент США Джо Байден в разговоре с лидерами союзных стран заявил, что Россия якобы может совершить нападение на Украину 16 февраля.
Западные СМИ с осени 2021-го заявляют о том, что РФ планирует «вторжение» на Украину. В России эту информацию много раз опровергали, а сосредоточение военных на территории РФ называли суверенным правом страны.