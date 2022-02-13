В погранслужбе Украины назвали слухами запрет въезда для россиян на территорию страны

В погранслужбе Украины попросили не верить слухам о введении запрета на въезд для граждан России. Пресс-секретарь ведомства Андрей Демченко отметил, что сотрудники следуют действующему законодательству, и могут не впустить в страну не только россиян, но и граждан других государств.





«Не стоит руководствоваться слухами. Есть украинское законодательство, регламентирующее пересечение государственной границы и пограничники его четко соблюдают», — сказал Демченко украинскому изданию Telegraf.





По его словам, ежедневно отказ на въезд на Украину по разным причинам получают десятки иностранцев. В их числе есть и россияне, которые обязаны выполнять правила по пересечению границы, установленные законом.