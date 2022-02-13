На «Московских ярмарках» рассказали о соленьях и компотах по домашним рецептам

Дары леса собирают жители Костромской области и сразу же сдают в переработку в пункты приема. Компоты, маринованные и соленые огурцы, морсы изготавливаются по традиционным старинным рецептам. Это не мешает использовать на производстве современное оборудование, которое контролирует весь путь сырья. К примеру, банки стерилизуют автоматически и дозировано наполняют их душистым вареньем из лесных ягод. По транспортеру закрученные банки поступают на линию строгого контроля. Кроме того, проверяют продукцию и в собственной лаборатории.





Продукция «Царя Берендея» была представлена в номинации «Сто лучших товаров России», а также на выставке «Продэкспо» в Москве. Все разносолы и маринады можно найти на ярмарке по адресу Семеновская площадь, владение 4.





Фестивальные площадки и ярмарки — часть единого большого процесса по благоустройству Москвы. Многие площадки сопровождаются торговыми точками — сейчас в разных районах столицы открыто более 50 фермерских ярмарок, где можно купить вкусные и свежие продукты. Цены не кусаются, в павильонах работают доброжелательные продавцы. На каждом рынке места для фермеров распределяются по итогам конкурса, а москвичи получают доступ к качественным товарам.





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