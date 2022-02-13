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СМИ: WADA проведет расследование инцидента с российской фигуристкой Валиевой
Независимый отдел разведки опросит окружение спортсменки undefined
Новости

СМИ: WADA проведет расследование инцидента с российской фигуристкой Валиевой

Независимый отдел разведки опросит окружение спортсменки

Отдел независимых расследований Всемирного антидопингового агентства (WADA) опросит персонал российской фигуристки Камилы Валиевой, сообщило американское агентство Reuters. Отмечается, что расследование в отношение тренеров и врачей команды 15-летней спортсменки проведет независимый отдел разведки WADA.


Сообщается, что ранее Международный официальный комитет официально обратился к антидопинговому агентству с просьбой начать расследование.

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Ранее первый президент WADA Дик Паунд заявил, что Россия не извлекла урок из допингового скандала на Олимпиаде в Сочи в 2014 году и должна отказаться от участия в нескольких следующих Играх. 


8 февраля стало известно, что церемония награждения спортсменов сборной Олимпийского комитета России отложена из-за «юридических вопросов». Инцидент с российскими спортсменами произошел после того, как 15-летняя фигуристка Камила Валиева сдала положительную допинг-пробу. В крови у спортсменки выявили запрещенное вещество триметазидин.


Валиевой 15 лет, и она не может быть привлечена к ответственности наравне с совершеннолетними спортсменами, пояснили ранее в МОК.

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#олимпиада #китай #валиева
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