СМИ: WADA проведет расследование инцидента с российской фигуристкой Валиевой

Отдел независимых расследований Всемирного антидопингового агентства (WADA) опросит персонал российской фигуристки Камилы Валиевой, сообщило американское агентство Reuters. Отмечается, что расследование в отношение тренеров и врачей команды 15-летней спортсменки проведет независимый отдел разведки WADA.
Сообщается, что ранее Международный официальный комитет официально обратился к антидопинговому агентству с просьбой начать расследование.
Ранее первый президент WADA Дик Паунд заявил, что Россия не извлекла урок из допингового скандала на Олимпиаде в Сочи в 2014 году и должна отказаться от участия в нескольких следующих Играх.
8 февраля стало известно, что церемония награждения спортсменов сборной Олимпийского комитета России отложена из-за «юридических вопросов». Инцидент с российскими спортсменами произошел после того, как 15-летняя фигуристка Камила Валиева сдала положительную допинг-пробу. В крови у спортсменки выявили запрещенное вещество триметазидин.
Валиевой 15 лет, и она не может быть привлечена к ответственности наравне с совершеннолетними спортсменами, пояснили ранее в МОК.