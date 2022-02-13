СМИ: WADA проведет расследование инцидента с российской фигуристкой Валиевой

Ранее первый президент WADA Дик Паунд заявил, что Россия не извлекла урок из допингового скандала на Олимпиаде в Сочи в 2014 году и должна отказаться от участия в нескольких следующих Играх.





8 февраля стало известно, что церемония награждения спортсменов сборной Олимпийского комитета России отложена из-за «юридических вопросов». Инцидент с российскими спортсменами произошел после того, как 15-летняя фигуристка Камила Валиева сдала положительную допинг-пробу. В крови у спортсменки выявили запрещенное вещество триметазидин.





Валиевой 15 лет, и она не может быть привлечена к ответственности наравне с совершеннолетними спортсменами, пояснили ранее в МОК.