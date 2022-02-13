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В России за сутки число госпитализаций с COVID-19 сократилось более чем на 30%
По стране выявлено 197 949 новых случаев коронавируса undefined
Новости

В России за сутки число госпитализаций с COVID-19 сократилось более чем на 30%

По стране выявлено 197 949 новых случаев коронавируса

По данным федерального оперштаба, за минувшие сутки было госпитализировано 12 653 человека. Это на 31,9% меньше по сравнению с 12 февраля, когда в больницы доставили 18 597 пациентов с COVID-19. Число заражений за день сократилось почти на шесть тысяч случаев.


Выписано за сутки 101 568 выздоровевших, что почти на 10% меньше по сравнению с данными днем ранее. Выявлено 197 949 новых случаев COVID-19 и зарегистрировано 706 смертей.


В Санкт-Петербурге максимальное число заболевших в разрезе регионов — 20 136 человек. В столице заразились 12 496 жителей, в Подмосковье — 7349. Среди наибольшего количества случаев также Красноярский (6317) и Пермский край (5553).


Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова ранее сообщала, что коронавирус утратил способность проникать в легочную ткань человека и поэтому участились случаи поражения инфекцией органов верхних дыхательных путей.


10 февраля представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович сообщила, что все необходимые юридические документы для регистрации вакцины от коронавируса «Спутник V» уже подписаны и процесс одобрения «продвигается».

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Дима Билан рассказал, как победил коронавирус, и опроверг слухи о нахождении на ИВЛ

Певец признался, что «омикрон» его покинул и он готов радовать зрителей на концертах в ближайшее время 10 февраля 2022
Dailystorm - Дима Билан рассказал, как победил коронавирус, и опроверг слухи о нахождении на ИВЛ
#пандемия #коронавирус #омикрон
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