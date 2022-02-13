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Российские лыжники завоевали золотую медаль в командной эстафете на Играх в Китае
Впервые за 42 года высшая награда в этом виде оказалась у отечественных спортсменов undefined
Новости

Российские лыжники завоевали золотую медаль в командной эстафете на Играх в Китае

Впервые за 42 года высшая награда в этом виде оказалась у отечественных спортсменов

Спортсмены в командной эстафеты по лыжным гонкам принесли сборной Олимпийского комитета России золотую медаль на Играх в Китае. Команда в составе четырех человек финишировала с отрывом, оставив далеко позади участников соревнований из Норвегии и Франции.


В составе российской команды были Алексей Червоткин, Александр Большунов, Денис Спицов и Сергей Устюгов. Они преодолели дистанцию в 10 километров за один час 54 минуты 50 секунд. Серебро досталось норвежцам с отставанием на одну минуту и семь секунд. Бронза у французских спортсменов.

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Российский лыжник Александр Большунов завоевал первое золото на Олимпиаде в Пекине

Это первая высшая награда сборной 6 февраля 2022
Dailystorm - Российский лыжник Александр Большунов завоевал первое золото на Олимпиаде в Пекине

После победы лыжников команда ОКР поднялась на седьмую строчку медального зачета.


Всего сборная завоевала 14 медалей: четыре золота, четыре серебряных и шесть бронзовых наград. В тройке лидеров медального зачета — Германия, Норвегия и США. 


Церемония открытия Олимпийских игр состоялась в Пекине 4 февраля. Россия выступает под флагом Олимпийского комитета страны. В сборную вошли 212 спортсменов. Зимняя Олимпиада продлится по 20 февраля. Игры проходят в китайских городах Пекине, Чжанцзякоу и Яньцине.

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#олимпиада #китай #золото #спорт
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