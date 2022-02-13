Российские лыжники завоевали золотую медаль в командной эстафете на Играх в Китае

Спортсмены в командной эстафеты по лыжным гонкам принесли сборной Олимпийского комитета России золотую медаль на Играх в Китае. Команда в составе четырех человек финишировала с отрывом, оставив далеко позади участников соревнований из Норвегии и Франции.





В составе российской команды были Алексей Червоткин, Александр Большунов, Денис Спицов и Сергей Устюгов. Они преодолели дистанцию в 10 километров за один час 54 минуты 50 секунд. Серебро досталось норвежцам с отставанием на одну минуту и семь секунд. Бронза у французских спортсменов.