В Кузбассе пятерых детей госпитализировали с признаками отравления хлором

В городе Кемерове пятерых детей госпитализировали с признаками отравления парами хлора, сообщили в региональном управлении Следственного комитета. Несовершеннолетние в возрасте от шести до 13 лет почувствовали себя плохо после посещения с родителями бассейна и сауны.





«Детей с признаками отравления парами хлора госпитализировали. В настоящее время состояние детей удовлетворительное, они находятся под наблюдением врачей», — отметили в управлении.





На месте происшествия работает следственная группа. Специалисты сделали замеры воздуха, взяли образцы воды из бассейна, проверяют систему вентиляции и очистки воды, отметили в управлении. Устанавливаются обстоятельства инцидента.





Вечером 2 января девять детей отравились парами хлора в одной из саун в Омске. Они пожаловались родителям на недомогание, семьи обратились к врачам. Было возбуждено уголовное дело. В сауне отдыхали три семьи, детям — от трех до 13 лет.