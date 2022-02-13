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В Кузбассе пятерых детей госпитализировали с признаками отравления хлором
Ребятишки посещали с родителями бассейн undefined
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В Кузбассе пятерых детей госпитализировали с признаками отравления хлором

Ребятишки посещали с родителями бассейн

В городе Кемерове пятерых детей госпитализировали с признаками отравления парами хлора, сообщили в региональном управлении Следственного комитета. Несовершеннолетние в возрасте от шести до 13 лет почувствовали себя плохо после посещения с родителями бассейна и сауны. 


«Детей с признаками отравления парами хлора госпитализировали. В настоящее время состояние детей удовлетворительное, они находятся под наблюдением врачей», — отметили в управлении. 


На месте происшествия работает следственная группа. Специалисты сделали замеры воздуха, взяли образцы воды из бассейна, проверяют систему вентиляции и очистки воды, отметили в управлении. Устанавливаются обстоятельства инцидента. 


Вечером 2 января девять детей отравились парами хлора в одной из саун в Омске. Они пожаловались родителям на недомогание, семьи обратились к врачам. Было возбуждено уголовное дело. В сауне отдыхали три семьи, детям — от трех до 13 лет.

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#дети #кузбасс #отравление #кемерово
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