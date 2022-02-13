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СМИ: В Свердловской области мужчина открыл стрельбу из окна квартиры
По словам очевидцев, двор оцепила полиция undefined
Новости

СМИ: В Свердловской области мужчина открыл стрельбу из окна квартиры

По словам очевидцев, двор оцепила полиция

Местный житель открыл стрельбу из окна жилого дома в Среднеуральске в Свердловской области, сообщил источник ТАСС в экстренных службах. По предварительной информации, никто не пострадал. Мужчину, который по некоторым данным, был пьян, задержали полицейские.


«Несколько раз выстрелил из окна. Двор оцеплен. Мотивы уточняются», — сообщил источник агентства.


Позже появилась информация, что мужчина задержан. По некоторым данным, перед тем, как начать стрельбу из окна, он выстрелил из охотничьего ружья в свою жену.


1 февраля Свердловский областной суд приговорил бывшего сотрудника органов внутренних дел Сергея Болкова к 18 годам колонии строгого режима. В ходе судебного заседания подсудимый лично попросил для себя самого сурового наказания.


30 мая прошлого года пьяный мужчина открыл стрельбу из охотничьего карабина «Вепрь-КМ» с балкона своей квартиры. Подсудимый ранил девочку, сотрудника Росгвардии и повредил девять автомобилей.

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СОБР взял живым экс-сотрудника МВД, стрелявшего по прохожим в Екатеринбурге

Мужчина поссорился с женой и попытался захватить в заложники своего знакомого, но тот сумел убежать 30 мая 2021
Dailystorm - СОБР взял живым экс-сотрудника МВД, стрелявшего по прохожим в Екатеринбурге
#чс #стрельба #екатеринбург
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