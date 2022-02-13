При пожаре в Ивановской области погибли мать и четверо детей

В городе Юрьевце Ивановской области после пожара спасатели обнаружили тело женщины и ее четверых детей — двух мальчиков и двух девочек. Причина возгорания пока неизвестна.





«Обнаружено тело еще одного человека, это женщина 1991 года рождения», — приводит агентство комментарий представителя пресс-службы регионального главка МЧС.





Ранее в ведомстве сообщили, что при пожаре в частном доме в Ивановской области погибли четыре ребенка в возрасте от одного года до десяти лет.





После пожара возбуждено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности двум и более лицам. На место трагедии выехали главы силовых структур региона, а также прокурор Ивановской области.





17 ноября 2021 года трагедия произошла в селе Костово Ольховатского района.

При пожаре погибла 33-летняя женщина и ее пятеро детей — две девочки четырех и 10 лет, а также три мальчика в возрасте одного года семи месяцев, трех и 13 лет.