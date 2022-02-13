Самарский суд арестовал сына замглавы МВД Дениса Зубова по делу о взятке

Самарский районный суд на два месяца арестовал сына замглавы МВД России Игоря Зубова Дениса Зубова по делу о даче взятки. Эту информацию ТАСС подтвердил его адвокат Михаил Семагин. ТАкже под стражу заключили президента мини-футбольного мини-футбольного клуба «Динамо-Самара» Игоря Карпова и директора перевалочной нефтебазы ООО «МО НТП» Василия Ермакова.





«Это идеальная провокация», — отметил Семагин, говоря о своем отношении к возбужденному делу.





По подозрению в даче взятки задержан также президент мини-футбольного клуба «Динамо-Самара» Игорь Карпов. По словам адвоката Евгения Супотницкого, следствие не представило доказательств вины его подзащитного.





Арестован в рамках этого уголовного дела директор перевалочной нефтебазы ООО «МО НТП» Василий Ермаков, который не признает вину. Об этом сообщил его адвокат Эмиль Исмаилов.





Депутат Госдумы Александр Хинштейн ранее сообщил, что сумма взяток могла составлять 18 миллионов рублей. Он отметил, что «Зубов передал портфель с 18 миллионами рублей сотруднику УФСБ», Карпов и Ермаков также активно участвовали в обсуждении, добавил парламентарий.