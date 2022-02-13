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Зеленский призвал Евросоюз ввести превентивные санкции против России
Глава государства отметил, что самый главный враг для Украины — паника undefined
Новости

Зеленский призвал Евросоюз ввести превентивные санкции против России

Глава государства отметил, что самый главный враг для Украины — паника

Президент Украины Владимир Зеленский в разговоре с главой Евросовета Шарлем Мишелем призвал ЕС ввести превентивные санкции против России. 

Зеленский пояснил, что это нужно для сдерживания «агрессивных намерений Кремля». По его словам, Киев готов к любому развитию ситуации и выступает за диалог.


«Президент Украины также заявил о необходимости введения превентивных санкций против Российской Федерации с целью сдерживания агрессивных намерений Кремля», — говорится на сайте Зеленского.


Украинский президент и глава Евросовета обсудили «шаги, предпринимаемые с целью деэскалации и достижения мира».


«Мы понимаем все риски и готовы к развитию любого сценария. Но мы находимся в этой ситуации с 2014 года. А сегодня для нас самый большой враг – это паника», – подчеркнул Владимир Зеленский.


Он сказал, что выступает за политико-дипломатическое урегулирование конфликта. Мишель подтвердил, что ЕС поддерживает «евроатлантические устремления» Украины. 


«Президент Европейского совета подтвердил решительную и непреклонную поддержку Евросоюзом суверенитета и территориальной целостности Украины, а также ее евроатлантических устремлений», — говорится в сообщении. 


12 января республиканцы в Конгрессе США представили проект санкций в отношении России. В палате представителей сообщили, что в случае вторжения РФ на территорию Украины санкции коснутся руководства страны, в частности президента Владимира Путина и премьера Михаила Мишустина, а также руководителей силовых структур, бизнесменов и журналистов.

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Власти США не могут договориться по санкциям против России

Республиканцы считают, что ограничения должны быть введены в качестве «превентивной меры» 10 февраля 2022
Dailystorm - Власти США не могут договориться по санкциям против России
#зеленский #украина #европа
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