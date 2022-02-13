Зеленский призвал Евросоюз ввести превентивные санкции против России

Президент Украины Владимир Зеленский в разговоре с главой Евросовета Шарлем Мишелем призвал ЕС ввести превентивные санкции против России.

Зеленский пояснил, что это нужно для сдерживания «агрессивных намерений Кремля». По его словам, Киев готов к любому развитию ситуации и выступает за диалог.





«Президент Украины также заявил о необходимости введения превентивных санкций против Российской Федерации с целью сдерживания агрессивных намерений Кремля», — говорится на сайте Зеленского.





Украинский президент и глава Евросовета обсудили «шаги, предпринимаемые с целью деэскалации и достижения мира».





«Мы понимаем все риски и готовы к развитию любого сценария. Но мы находимся в этой ситуации с 2014 года. А сегодня для нас самый большой враг – это паника», – подчеркнул Владимир Зеленский.





Он сказал, что выступает за политико-дипломатическое урегулирование конфликта. Мишель подтвердил, что ЕС поддерживает «евроатлантические устремления» Украины.





«Президент Европейского совета подтвердил решительную и непреклонную поддержку Евросоюзом суверенитета и территориальной целостности Украины, а также ее евроатлантических устремлений», — говорится в сообщении.





12 января республиканцы в Конгрессе США представили проект санкций в отношении России. В палате представителей сообщили, что в случае вторжения РФ на территорию Украины санкции коснутся руководства страны, в частности президента Владимира Путина и премьера Михаила Мишустина, а также руководителей силовых структур, бизнесменов и журналистов.