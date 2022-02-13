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Советник Байдена не смог назвать дату «вторжения» России на Украину
Однако Салливан допустил, что эскалация может начаться «в любой день» undefined
Новости

Советник Байдена не смог назвать дату «вторжения» России на Украину

Однако Салливан допустил, что эскалация может начаться «в любой день»

Помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан заявил журналистам, что США не могут назвать конкретный день предполагаемого вторжения России на Украину. Ранее в американской прессе появились сообщения, что Россия «нападет» на соседнее государство 16 февраля. 


«Мы не можем точно предсказать дату, но мы уже какое-то время говорим о том, что сейчас существует «окно», и Россия может начать масштабные военные действия на Украине в любой день», — ответил он на вопрос телеведущего CNN.


Салливан считает, что так называемое окно продлится до окончания Олимпиады в Китае, однако вместе с этим заявляет, что РФ может решить проблемы с помощью диалога. 


«Может случиться, что Россия изберет путь дипломатии. <> Мы готовы работать над дипломатическим разрешением конфликта, но мы также готовы отреагировать решительным образом на военные действия России совместно с союзниками и партнерами», — сказал помощник президента. 


Ранее газета Politico сообщила, что Байден заявил о вероятном вторжении российской армии на территорию Украины 16 февраля. Дипломаты РФ неоднократно поясняли, что у властей нет планов по эскалации, а перемещение военных и техники на российской территории — законное право страны.


Заметка дополняется 

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#политика #украина #сша
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