Власти Москвы проверят начисление платежей за тепло в Коптево

Департамент жилищно-коммунального хозяйства Москвы сообщил, что проведет проверку обоснованности начислений, выставленных частными управляющими компаниями в районе Коптево. Власти пояснили, что по итогам года стоимость корректируется до фактического объема поставленной в жилой дом тепловой энергии.





«В ряде СМИ и социальных сетях появились сообщения о возросших начислениях за отопление в районе Коптево Северного административного округа, которые выставлены москвичам частными управляющими компаниями», — отметили в ведомстве.





В федеральном законе установлен принцип оплаты текущего потребления тепла в конкретном месяце в размере 1/12 от прошлогоднего объема, отметили в департаменте. В конце года проводится корректировка стоимости до фактического объема поставленной энергии.





Ранее жители в соцсетях пожаловались, что получили многотысячные счета за отопление. В ПАО МОЭК пояснили, что это корректировка до стоимости фактического объема тепловой энергии, потребленной в 2021 году, и из-за того, что зима была холодной, ресурсов на отопление расходовали больше, чем обычно.