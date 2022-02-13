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Власти Москвы проверят начисление платежей за тепло в Коптево
Ранее жители района пожаловались на большие суммы в квитанциях undefined
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Власти Москвы проверят начисление платежей за тепло в Коптево

Ранее жители района пожаловались на большие суммы в квитанциях

Департамент жилищно-коммунального хозяйства Москвы сообщил, что проведет проверку обоснованности начислений, выставленных частными управляющими компаниями в районе Коптево. Власти пояснили, что по итогам года стоимость корректируется до фактического объема поставленной в жилой дом тепловой энергии.


«В ряде СМИ и социальных сетях появились сообщения о возросших начислениях за отопление в районе Коптево Северного административного округа, которые выставлены москвичам частными управляющими компаниями», — отметили в ведомстве. 


В федеральном законе установлен принцип оплаты текущего потребления тепла в конкретном месяце в размере 1/12 от прошлогоднего объема, отметили в департаменте. В конце года проводится корректировка стоимости до фактического объема поставленной энергии. 


Ранее жители в соцсетях пожаловались, что получили многотысячные счета за отопление. В ПАО МОЭК пояснили, что это корректировка до стоимости фактического объема тепловой энергии, потребленной в 2021 году, и из-за того, что зима была холодной, ресурсов на отопление расходовали больше, чем обычно.

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