Профессор заявил, что при отсутствии вакцин против COVID-19 могло умереть два процента населения Земли

Директор Центра глобальной вирусологической сети США, профессор Константин Чумаков сообщил, что если бы человечество не боролось с новым типом коронавируса, то он мог уничтожить два процента населения планеты или 158 миллионов человек. Он также допустил, что пандемия в ближайшее время завершится. По словам ученого, штамм COVID-19 «омикрон» в восемь раз заразнее гриппа.





«Если бы мы разрешили этому вирусу вот также лютовать, то вымерло бы два процента населения Земли. Благодаря тому, что были созданы вакцины и благодаря тому, что этот вирус изменился в сторону меньшей патогенности, сейчас мы, похоже, подошли к концу этой пандемии», — заявил Чумаков в эфире «Радио России».





Также ученый сообщил, что способность омикрон-штамма распространяться сравнима с корью. Один больной может заразить от 13 до 16 человек. В то время как при гриппе так называемое репродуктивное число находится в диапазоне от 1,5 до двух.





По данным университета Джонса Хопкинса, на 13 февраля общее число заболевших коронавирус составляет 410 миллионов 242 тысячи 868 человек. С начала пандемии скончались пять миллионов 810 тысяч 840 человек. Больше всего человек заболело в США (77 707 349), на втором месте — Индия (42 631 421).





В России количество случаев COVID-19 превысило четыре миллиона. Умерли с начала пандемии 339 542 человек.