Пентагон заявил, что американцы не будут воевать в случае военного конфликта на Украине

Официальный представитель Пентагона Джон Кирби сообщил, что военнослужащие США не будут принимать участия в боевых действиях в случае обострения конфликта на Украине. Военный контингент не задействуют и в эвакуации американских граждан, так как это увеличит риск столкновения солдат РФ и США, сказал Кирби в эфире телеканала MSNBC.





«Президент [США Джо Байден] ясно дал понять, что американские военные не будут воевать на Украине», — отметил он.





Кирби подчеркнул, что участие военных США даже в эвакуации граждан с территории Украины «повысило бы риск просчета и увеличило вероятность столкновения российских и американских вооруженных сил». По словам представителя Пентагона, это «вывело бы ситуацию на Украине на новый уровень».





Он отметил, что власти США надеются на урегулирование конфликта дипломатическим способом.





Ранее советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что Россия стягивает дополнительные войска у границ с Украиной. Он предположил, что «вторжение» может начаться в любое время, и возможно до завершения Олимпийских игр в Китае.