В Роспотребнадзоре разработали прибор для выявления COVID-19 на ранних стадиях

Ученые ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора разработали детектор, который способен выявлять коронавирус на самых ранних стадиях и при минимальной концентрации, сообщили в пресс-службе центра. В будущем эти технологии могут быть использованы в тест-системах по обнаружению COVID-19.





«Изобретение ученых ЦНИИ эпидемиологии относится к сфере генной инженерии и биотехнологии и основано на применении новых средств: молекул направляющих РНК, которые могут быть использованы в системах CRISPR-Cas14 в составе рибонуклеопротеиновых комплексов для ультрачувствительного выявления РНК вируса SARS-CoV-2», — цитирует представителей ведомства РИА Новости.





Важные преимущества изобретения заключаются в том, что коронавирус можно выявлять на самых ранних стадиях и при минимальной концентрации, рассказали разработчики.





Новую технологию планируют применить для разработки высокочувствительных и высокотехнологичных тест-систем, «позволяющих проводить диагностику прямо у постели больного», отметили в Роспотребнадзоре.





В ведомстве подчеркнули, что для создания таких систем не потребуется больших финансовых вложений.





По данным федерального штаба по борьбе с коронавирусом, в России COVID-19 диагностировали с начала пандемии у более чем четырех миллионов человек.