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Песков заявил о «ковбойском подходе» США в попытках повлиять на Европу
В Кремле надеются, что страны ЕС начнут думать о своих интересах undefined
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Песков заявил о «ковбойском подходе» США в попытках повлиять на Европу

В Кремле надеются, что страны ЕС начнут думать о своих интересах

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков считает, что США никогда не испытывали дефицит настойчивости в попытках повлиять на своих европейских партнеров, а также «без обиняков» указывали, какие решения принимать. Эта ситуация контрастирует с желанием Европы быть суверенной. В Москве надеются, что обстановка изменится, подчеркнул Песков. 


«По-прежнему очень сильно влияние Вашингтона. США никогда не испытывали дефицит настойчивости и даже такого ковбойского подхода в попытках повлиять на своих партнеров в Европе, они без обиняков прямо заявляют, что кому надо делать, и если кто-то с этим не согласен, прямо говорят, что им за это будет», — сказал пресс-секретарь президента в беседе с РИА Новости.


Он подчеркнул, что это противоречит стремлению европейцев стать более суверенными в своих внешнеполитических интересах. 


«Но будем надеяться все-таки, что здравый смысл здесь возобладает, и что европейцы в первую очередь будут думать о нашем общем доме, о Европе где мы живем бок о бок и являемся прямыми соседями», — сказал Песков.


Ранее Песков заявил, что введение санкций США против президента России Владимира Путина стало бы запредельной мерой, сравнимой с разрывом отношений. Он отметил, что предложенный в Конгрессе США проект новых антироссийских санкций, — попытка оказать давление на Москву, и она «априори бессмысленная».

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Власти США заявили, что возможные санкции в отношении РФ не нацелены против россиян

Однако этими мерами планируется нанести ущерб экономике страны, сказал представитель Белого дома 29 января 2022
Dailystorm - Власти США заявили, что возможные санкции в отношении РФ не нацелены против россиян
#песков #кремль #европа #сша
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