В Госдуме рассмотрят закон об усилении ответственности для хозяев собак, которые покусали людей

Первый замглавы комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов сообщил, что в феврале парламентарии рассмотрят проект закона об усилении отвественности хозяев собак и чиновников, допустивших нарушения.





«Изменения вносятся в КоАП. Для чиновников штрафы будут составлять до 200 тысяч рублей. Речь идет о случаях, когда нет уголовного состава преступления, если нападение бездомных собак не привело к жертвам. Законопроект внесут на этой неделе», — сказал Бурматов РИА Новости.





Если закон вступит в силу, то штрафовать до 200 тысяч рублей смогут владельцев, которые допустили, что их собаки покусали людей. Бурматов подчеркнул, что во многих случаев вред здоровью окружающих причиняют и питомцы, у которых есть хозяева.





«Подчеркиваю, что этот штраф распространяется за нанесение незначительного вреда. Если они причинили тяжкий вред здоровью или гибель, то это уголовная статья», — добавил депутат.





Ранее о планах парламентариев решить вопрос о нападении на россиян бездомных животных рассказал председатель Госдумы Вячеслав Володин. По словам Бурматова, от общественности уже поступило 38 тысяч предложений, которые направлены на решение проблемы.