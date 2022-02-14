В МОК не считают Олимпийский комитет России виновником инцидента с фигуристкой Валиевой

Официальный представитель Международного олимпийского комитета (МОК) Марк Адамс сообщил, что Олимпийский комитет России не рассматривается как виновник инцидента с 15-летней фигуристкой Камилой Валиевой, допинг-проба которой показала наличие запрещенного медицинского препарата.





«Мы будем рассматривать все факты и принимать соответствующие решения. Сейчас никто не указывал на ОКР как на виновника ситуации и на то, что на этот процесс влияет государство», — сказал Адамс.





7 февраля церемония награждения победителей и призеров командного турнира по фигурному катанию на Олимпиаде в Пекине была перенесена из-за положительного результата допинг-пробы 15-летней фигуристки Камилы Валиевой.





Позднее стало известно, что тест был сдан 25 декабря. В организме спортсменки обнаружили запрещенный к применению медицинский препарат.





В Кремле изначально призвали не верить слухам по поводу инцидента, когда не было известно, какие претензии возникли к спортсменам, а после выразили поддержку юной фигуристке.