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В МОК не считают Олимпийский комитет России виновником инцидента с фигуристкой Валиевой
Случай рассматривается как единичный undefined
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В МОК не считают Олимпийский комитет России виновником инцидента с фигуристкой Валиевой

Случай рассматривается как единичный

Официальный представитель Международного олимпийского комитета (МОК) Марк Адамс сообщил, что Олимпийский комитет России не рассматривается как виновник инцидента с 15-летней фигуристкой Камилой Валиевой, допинг-проба которой показала наличие запрещенного медицинского препарата. 


«Мы будем рассматривать все факты и принимать соответствующие решения. Сейчас никто не указывал на ОКР как на виновника ситуации и на то, что на этот процесс влияет государство», — сказал Адамс.


7 февраля церемония награждения победителей и призеров командного турнира по фигурному катанию на Олимпиаде в Пекине была перенесена из-за положительного результата допинг-пробы 15-летней фигуристки Камилы Валиевой. 


Позднее стало известно, что тест был сдан 25 декабря. В организме спортсменки обнаружили запрещенный к применению медицинский препарат.


В Кремле изначально призвали не верить слухам по поводу инцидента, когда не было известно, какие претензии возникли к спортсменам, а после выразили поддержку юной фигуристке.

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#допинг-скандал #мок #окр #валиева #олимпиада
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