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В США мужчина с ножом ранил 11 прохожих
Полиции удалось его задержать undefined
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В США мужчина с ножом ранил 11 прохожих

Полиции удалось его задержать

В городе Альбукерке штата Нью-Мексико мужчина напал с ножом и ранил 11 человек, сообщила местная полиция. Злоумышленник передвигался на велосипеде.


«Полиция расследует семь инцидентов — от центра города до центра и Вайоминга — с сообщениями об 11 жертвах с ножевыми ранениями. Все пострадавшие находятся в стабильном состоянии. Единственный подозреваемый задержан», — написали в Twitter представители полиции.


По данным телеканала KRQE News 13, мужчина совершил нападения на прохожих в разных районах города и выбирал жертв в случайном порядке. Отмечается, что он ездил на велосипеде с ножом в руках.


31 октября 2021 года 20-летний парень напал с ножом на пассажиров поезда в префектуре Токио городе Тефу. В результате нападения пострадали 15 человек. Также злоумышленник разлил в вагоне горючую жидкость и поджег ее. Полиция оперативно его задержала.

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В Токио мужчина ранил ножом 15 пассажиров поезда и попытался поджечь вагон

Движение на линии, где произошло нападение, полностью остановлено 31 октября 2021
Dailystorm - В Токио мужчина ранил ножом 15 пассажиров поезда и попытался поджечь вагон
#нападение #сша #преступление
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