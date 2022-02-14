В США мужчина с ножом ранил 11 прохожих

В городе Альбукерке штата Нью-Мексико мужчина напал с ножом и ранил 11 человек, сообщила местная полиция. Злоумышленник передвигался на велосипеде.





«Полиция расследует семь инцидентов — от центра города до центра и Вайоминга — с сообщениями об 11 жертвах с ножевыми ранениями. Все пострадавшие находятся в стабильном состоянии. Единственный подозреваемый задержан», — написали в Twitter представители полиции.





По данным телеканала KRQE News 13, мужчина совершил нападения на прохожих в разных районах города и выбирал жертв в случайном порядке. Отмечается, что он ездил на велосипеде с ножом в руках.





31 октября 2021 года 20-летний парень напал с ножом на пассажиров поезда в префектуре Токио городе Тефу. В результате нападения пострадали 15 человек. Также злоумышленник разлил в вагоне горючую жидкость и поджег ее. Полиция оперативно его задержала.