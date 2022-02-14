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Фигуристы Синицина и Кацалапов завоевали для России серебро в танцах на льду на Олимпиаде
Пара принесла стране 18-ю медаль Игр в Пекине undefined
Новости

Фигуристы Синицина и Кацалапов завоевали для России серебро в танцах на льду на Олимпиаде

Пара принесла стране 18-ю медаль Игр в Пекине

Российские фигуристы Виктория Синицина и Никита Кацалапов завоевали серебряные награды в танцах на льду на Олимпиаде в Пекине. Синицина и Кацалапов за свой произвольный танец получили 131,66 балла. В сумме отечественная пара набрала 220,51 очков и принесла России 18-ю медаль Олимпиады. Ранее Синицина и Кацалапов завоевали золото Игр в командном турнире.

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Победу среди танцевальных дуэтов праздновали представитель Франции Габриэлла Пападакис и Гийом Сизерон (136,15 в произвольном танце; 226,98 в сумме). Этой паре удалось обновили мировой рекорд по сумме баллов. На третьей строчке итогового протокола расположились американцы Мэдисон Хаббелл и Захари Дохонью с 218,02 баллами.


В соревнованиях танцевальных дуэтов принимали участие и другие россияне. Однако всем им не получилось даже попасть в топ-пять. В частности, Александра Степанова и Иван Букин заняли шестое место (205,07 балла). Для Дианы Дэвис и Глеба Смолкина олимпийский турнир сложился еще хуже — пара показала 14-й результат на пекинских Играх.


Сборная России 7 февраля выиграла золотые медали командного турнира по фигурному катанию. Спортсмены набрали в сумме 74 очка. Победителями стали Анастасия Мишина и Александр Галлямов (спортивные пары), танцоры Виктория Синицина и Никита Кацалапов, а также Камила Валиева и Марк Кондратюк в одиночном катании. Серебро завоевали американцы, а бронзу — японцы.


Однако на следующий день церемонию награждения организаторы отложили. Выяснилось, что в эпицентре скандала оказалась 15-летняя Валиева. В допинг-пробе фигуристки 25 декабря, еще до старта Олимпиады, нашли запрещенное вещество — триметазидин. Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков выразил мнение, что публикацию положительного результата допинг-пробы Валиевой могли специально задержать.


По словам главы ОКР, между сдачей крови (25 декабря) и публикацией пробы (8 февраля) прошло очень много времени, хотя международные правила ограничивают этот срок. При этом официальный представитель Международного олимпийского комитета (МОК) Марк Адамс заявил, что ОКР не рассматривается как виновник инцидента с 15-летней фигуристкой.

В Кремле призвали попавшую в допинг-скандал Валиеву «не прятать лицо» на Олимпиаде и ходить гордо

Фигуристку могут отстранить от соревнований из-за сданного еще до начала Игр в Пекине допинг-теста 11 февраля 2022
Dailystorm - В Кремле призвали попавшую в допинг-скандал Валиеву «не прятать лицо» на Олимпиаде и ходить гордо

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что Кремль поддерживает Валиеву. «И говорим Камиле: «Камила, не прячь своего лица, ты россиянка, гордо ходи везде и, главное, выступай и всех побеждай!» — сказал Песков. Официальный представитель Кремля считает, что в ситуации с Валиевой речь идет о недоразумении, и призвал дождаться завершения разбирательств.

#олимпиада #фигурное катание #серебро #россияне
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