Фигуристы Синицина и Кацалапов завоевали для России серебро в танцах на льду на Олимпиаде

Победу среди танцевальных дуэтов праздновали представитель Франции Габриэлла Пападакис и Гийом Сизерон (136,15 в произвольном танце; 226,98 в сумме). Этой паре удалось обновили мировой рекорд по сумме баллов. На третьей строчке итогового протокола расположились американцы Мэдисон Хаббелл и Захари Дохонью с 218,02 баллами.





В соревнованиях танцевальных дуэтов принимали участие и другие россияне. Однако всем им не получилось даже попасть в топ-пять. В частности, Александра Степанова и Иван Букин заняли шестое место (205,07 балла). Для Дианы Дэвис и Глеба Смолкина олимпийский турнир сложился еще хуже — пара показала 14-й результат на пекинских Играх.





Сборная России 7 февраля выиграла золотые медали командного турнира по фигурному катанию. Спортсмены набрали в сумме 74 очка. Победителями стали Анастасия Мишина и Александр Галлямов (спортивные пары), танцоры Виктория Синицина и Никита Кацалапов, а также Камила Валиева и Марк Кондратюк в одиночном катании. Серебро завоевали американцы, а бронзу — японцы.





Однако на следующий день церемонию награждения организаторы отложили. Выяснилось, что в эпицентре скандала оказалась 15-летняя Валиева. В допинг-пробе фигуристки 25 декабря, еще до старта Олимпиады, нашли запрещенное вещество — триметазидин. Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков выразил мнение, что публикацию положительного результата допинг-пробы Валиевой могли специально задержать.





По словам главы ОКР, между сдачей крови (25 декабря) и публикацией пробы (8 февраля) прошло очень много времени, хотя международные правила ограничивают этот срок. При этом официальный представитель Международного олимпийского комитета (МОК) Марк Адамс заявил, что ОКР не рассматривается как виновник инцидента с 15-летней фигуристкой.