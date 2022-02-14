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Суд разрешил фигуристке Валиевой после допинг-скандала участвовать в личных соревнованиях на Олимпиаде
Апелляции Международного союза конькобежцев, МОК и WADA остались без удовлетворения Камила Валиева
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Суд разрешил фигуристке Валиевой после допинг-скандала участвовать в личных соревнованиях на Олимпиаде

Апелляции Международного союза конькобежцев, МОК и WADA остались без удовлетворения

Камила Валиева Фото: Global Look Press / Максим Константинов

Спортивный арбитражный суд (CAS) допустил российскую фигуристку Камилу Валиеву до участия в личном турнире Олимпийских игр в Китае. В суде пояснили, что такое решение было принято с учетом того, что она обладает статусом «защищенной персоны», спортсменке меньше 16 лет.


«После всех процедур CAS решил, что санкций не будет. Временное отстранение приведет к существенному ущербу. Мы исходили из принципов справедливости и баланса интересов между спортсменами и зрителями», — сказал генеральный директор CAS Мэтью Риб.


Он также отметил, что присутствуют некоторые юридические моменты, которые не являются виной спортсменки. Риб подчеркнул, что решение было принято тремя независимыми арбитрами, которые специализируются на спортивном праве.

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Экс-глава WADA Паунд считает, что Россия «абсолютно неисправима» и не должна ехать на следующие Олимпиады

Дик Паунд прокомментировал допинговый скандал с фигуристкой Камилой Валиевой 12 февраля 2022
Dailystorm - Экс-глава WADA Паунд считает, что Россия «абсолютно неисправима» и не должна ехать на следующие Олимпиады

В решении о допуске фигуристки к личному турниру было учтено и позднее ее извещение о положительной допинг-пробе, взятой 25 декабря 2021 года. Ранее сообщалось, что причиной задержки результатов анализов стало заражение коронавирусом персонала в лаборатории Стокгольма. 


Президент Федерации фигурного катания России на коньках заявил, что «здравый смысл и справедливость восторжествовали», в то время как Олимпийский и Паралимпийский комитеты США сообщили, что разочарованы решением арбитражного суда. 


В суде также отметили, что не рассматривали в деле Валиевой вопросы, связанные с командным турниром фигуристов на Олимпиаде. Позиция по ним будет изложена в другом производстве.


11 февраля Международное агентство по тестированию официально подтвердило информацию о положительной допинг-пробе у российской фигуристки Камилы Валиевой. Образец анализа был сдан 25 декабря 2021 года во время чемпионата России по фигурному катанию. Он показал наличие в организме спортсменки запрещенное вещество триметазидин. 

Тренер Тутберидзе предположила, что допинговый скандал с фигуристкой Валиевой могли спланировать

Она выразила уверенность, что спортсменка не виновата в произошедшем 12 февраля 2022
Dailystorm - Тренер Тутберидзе предположила, что допинговый скандал с фигуристкой Валиевой могли спланировать
#фигурное катание #валиева #мок #спорт
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