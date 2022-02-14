Суд разрешил фигуристке Валиевой после допинг-скандала участвовать в личных соревнованиях на Олимпиаде

Спортивный арбитражный суд (CAS) допустил российскую фигуристку Камилу Валиеву до участия в личном турнире Олимпийских игр в Китае. В суде пояснили, что такое решение было принято с учетом того, что она обладает статусом «защищенной персоны», спортсменке меньше 16 лет.





«После всех процедур CAS решил, что санкций не будет. Временное отстранение приведет к существенному ущербу. Мы исходили из принципов справедливости и баланса интересов между спортсменами и зрителями», — сказал генеральный директор CAS Мэтью Риб.





Он также отметил, что присутствуют некоторые юридические моменты, которые не являются виной спортсменки. Риб подчеркнул, что решение было принято тремя независимыми арбитрами, которые специализируются на спортивном праве.