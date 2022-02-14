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Власти Японии отозвали дипломатов с Украины и призвали соотечественников покинуть страну из-за угрозы войны
Создан кризисный штаб, который будет заниматься сбором и анализом информации о ситуации вокруг Украины undefined
Новости

Власти Японии отозвали дипломатов с Украины и призвали соотечественников покинуть страну из-за угрозы войны

Создан кризисный штаб, который будет заниматься сбором и анализом информации о ситуации вокруг Украины

Глава МИД Японии Есимаса Хаяси призвал своих соотечественников как можно скорее покинуть Украину из-за угрозы войны. Ведомство также сократило численность посольства страны на Украине, где осталось ограниченное количество сотрудников. Премьер-министр Японии Фумио Кисида провел экстренное заседание Совета национальной безопасности, поручив создать кризисный штаб, призванный заниматься сбором и анализом информации о ситуации вокруг Украины.


«Нужно немедленно эвакуироваться наиболее безопасным способом», — сказал глава МИД Японии представителям СМИ. «Дипломатические усилия по урегулированию ситуации продолжаются, — отметил министр. — Однако обстановка может резко ухудшиться».


При этом в МИД Японии призвали граждан страны немедленно покинуть территорию Украины. Это решение ведомство пояснило «продолжающимся ростом напряженности на украинско-российской границе». В МИД также отметили, что дальнейшее развитие ситуации продолжает оставаться «непредсказуемым, несмотря на продолжающиеся дипломатические усилия».


Японский премьер Фумио Кисида обратил внимание, что на границе Украины фиксируется рост напряженности из-за российско-белорусских учений. Кроме того, Япония фиксирует концентрацию боевых кораблей РФ в Черном море. «Ситуация отличается непредсказуемостью и может резко ухудшиться, что вызывает у нас большие опасения», — признался генеральный секретарь кабинета министров Хирокадзу Мацуно.


По его заверениям, Токио неизменно выступает в поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины, и намерен реагировать на ситуацию в тесном взаимодействии с другими странами «Группы семи». В нее входят также Великобритания, Германия, Италия, Канада, США, Франция.

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Байден призвал американцев бежать с Украины и не исключил, что будет «мировая война»

Президент США полагает, что ситуация на Украине может выйти из-под контроля «очень быстро» 11 февраля 2022
Dailystorm - Байден призвал американцев бежать с Украины и не исключил, что будет «мировая война»

Президент США Джо Байден ранее рекомендовал американцам, находящимся на Украине, покинуть страну «сейчас». По мнению Байдена, ситуация в этой республике рискует выйти из-под контроля «очень быстро». Американский лидер выразил мнение, что в случае возникновения на Украине прямого конфликта между солдатами России и США наступит «мировая война».


На Западе, а также в Киеве в последнее время неоднократно высказываются о якобы готовящемся вторжении России на территорию Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности. По словам Пескова, Москва ни для кого не представляет угрозу. Но при этом он допустил возможность провокаций. Песков предупредил: попытки силового решения кризиса на территории самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик будут иметь очень серьезные последствия.

#война #украина #япония #мид #эвакуация #сша
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