Власти Японии отозвали дипломатов с Украины и призвали соотечественников покинуть страну из-за угрозы войны

Глава МИД Японии Есимаса Хаяси призвал своих соотечественников как можно скорее покинуть Украину из-за угрозы войны. Ведомство также сократило численность посольства страны на Украине, где осталось ограниченное количество сотрудников. Премьер-министр Японии Фумио Кисида провел экстренное заседание Совета национальной безопасности, поручив создать кризисный штаб, призванный заниматься сбором и анализом информации о ситуации вокруг Украины.





«Нужно немедленно эвакуироваться наиболее безопасным способом», — сказал глава МИД Японии представителям СМИ. «Дипломатические усилия по урегулированию ситуации продолжаются, — отметил министр. — Однако обстановка может резко ухудшиться».





При этом в МИД Японии призвали граждан страны немедленно покинуть территорию Украины. Это решение ведомство пояснило «продолжающимся ростом напряженности на украинско-российской границе». В МИД также отметили, что дальнейшее развитие ситуации продолжает оставаться «непредсказуемым, несмотря на продолжающиеся дипломатические усилия».





Японский премьер Фумио Кисида обратил внимание, что на границе Украины фиксируется рост напряженности из-за российско-белорусских учений. Кроме того, Япония фиксирует концентрацию боевых кораблей РФ в Черном море. «Ситуация отличается непредсказуемостью и может резко ухудшиться, что вызывает у нас большие опасения», — признался генеральный секретарь кабинета министров Хирокадзу Мацуно.





По его заверениям, Токио неизменно выступает в поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины, и намерен реагировать на ситуацию в тесном взаимодействии с другими странами «Группы семи». В нее входят также Великобритания, Германия, Италия, Канада, США, Франция.