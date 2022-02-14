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Министерство культуры приостановило обсуждение проекта по традиционным ценностям
Дискуссия об основах госполитики по сохранению духовных богатств столкнулась с общественной критикой undefined
Новости

Министерство культуры приостановило обсуждение проекта по традиционным ценностям

Дискуссия об основах госполитики по сохранению духовных богатств столкнулась с общественной критикой

Министерство культуры России приостановило общественные обсуждения проекта указа президента «Об утверждении Основ государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей». Отмечается, что в обществе и профессиональной среде прозвучало много критики, что стала поводом для пересмотра основных положений проекта.


«В связи со сложившейся дискуссией вокруг этого проекта на сегодняшний день очевидна необходимость поиска новых подходов к разработке Основ государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей», — сообщили в ведомстве.


В Минкультуры уточнили, что в ближайшее время будут выработаны новые подходы к подготовке и обсуждению документа, которые позволят «объективно и всесторонне» оценить все замечания, поступившие в адрес разработчиков. 


В ходе общественного обсуждения, проходившего с 21 января по 4 февраля, было получено 100 760 голосов за, против проекта проголосовали выступили 78 928 человек.

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Министерство культуры объявило войну «культу эгоизма»

Ведомство намеревается защитить духовные ценности россиян 24 января 2022
Dailystorm - Министерство культуры объявило войну «культу эгоизма»

Министерство культуры опубликовало указ «Об утверждении Основ государственной политики по сохранению ‎и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей» для общественного обсуждения в декабре 2021 года. В число традиционных ценностей — патриотизм, преемственность поколений, права и свободы человека.


В документе угрозой этим ценностям называются деятельность различных экстремистских ‎и террористических организаций, действия США и их сторонников, транснациональных корпораций и иностранных некоммерческих организаций.


В Минкульте уверены, что пренебрежение духовными ценностями станет причиной серьезного ослабления России и создаст негативное впечатление не только о воинской службе, но и государственной деятельности в целом.

#культура #традиции #минкультуры #рф #министерство культуры #проект
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