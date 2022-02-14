Министерство культуры приостановило обсуждение проекта по традиционным ценностям

Министерство культуры России приостановило общественные обсуждения проекта указа президента «Об утверждении Основ государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей». Отмечается, что в обществе и профессиональной среде прозвучало много критики, что стала поводом для пересмотра основных положений проекта.





«В связи со сложившейся дискуссией вокруг этого проекта на сегодняшний день очевидна необходимость поиска новых подходов к разработке Основ государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей», — сообщили в ведомстве.





В Минкультуры уточнили, что в ближайшее время будут выработаны новые подходы к подготовке и обсуждению документа, которые позволят «объективно и всесторонне» оценить все замечания, поступившие в адрес разработчиков.





В ходе общественного обсуждения, проходившего с 21 января по 4 февраля, было получено 100 760 голосов за, против проекта проголосовали выступили 78 928 человек.