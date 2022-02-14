В США возмутились допуском фигуристки Валиевой к Олимпиаде после допинг-скандала

Олимпийский и паралимпийский комитет США (USOPC) прокомментировал решение Спортивного арбитражного суда (CAS) допустить 15-летнюю российскую фигуристку Камилу Валиеву, чей допинг-тест ранее дал положительный результат, до личного турнира Игр в Пекине. В Штатах осудили отмену отстранения Валиевой от участия в Олимпиаде.





«Мы разочарованы тем посылом, которое несет это решение. Это новая глава в систематическом и всеобъемлющем неуважении России к чистому спорту», — сказала глава Олимпийского комитета США Сара Хиршлэнд.





По ее словам, «коллективная ответственность всего олимпийского сообщества — защищать целостность спорта, чтобы наши спортсмены, тренеры и все участники соответствовали самым высоким стандартам». «Спортсмены имеют право знать, что они соревнуются в равных условиях. К сожалению, сегодня этого права они были лишены», — полагает Хиршлэнд.





«Мы знаем, что это дело еще не закрыто, и призываем всех участников олимпийского движения продолжать бороться за чистоту спорта от имени спортсменов всего мира», — указывается в заявлении главы Олимпийского комитета США.