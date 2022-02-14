В США возмутились допуском фигуристки Валиевой к Олимпиаде после допинг-скандала

Олимпийский и паралимпийский комитет США (USOPC) прокомментировал решение Спортивного арбитражного суда (CAS) допустить 15-летнюю российскую фигуристку Камилу Валиеву, чей допинг-тест ранее дал положительный результат, до личного турнира Игр в Пекине. В Штатах осудили отмену отстранения Валиевой от участия в Олимпиаде.
«Мы разочарованы тем посылом, которое несет это решение. Это новая глава в систематическом и всеобъемлющем неуважении России к чистому спорту», — сказала глава Олимпийского комитета США Сара Хиршлэнд.
По ее словам, «коллективная ответственность всего олимпийского сообщества — защищать целостность спорта, чтобы наши спортсмены, тренеры и все участники соответствовали самым высоким стандартам». «Спортсмены имеют право знать, что они соревнуются в равных условиях. К сожалению, сегодня этого права они были лишены», — полагает Хиршлэнд.
«Мы знаем, что это дело еще не закрыто, и призываем всех участников олимпийского движения продолжать бороться за чистоту спорта от имени спортсменов всего мира», — указывается в заявлении главы Олимпийского комитета США.
14 февраля CAS снял временное отстранение с Валиевой. Российскую спортсменку допустили до участия в личном турнире на Играх-2022. Причиной стал статус «защищенного лица» фигуристки (ей не исполнилось 16 лет) и позднее извещение о положительной допинг-пробе.
Генеральный директор CAS Мэтью Риб пояснил, что присутствуют некоторые юридические моменты, в которых нет вины Валиевой. Риб также отметил, что решение было принято тремя независимыми арбитрами, специализирующимися на спортивном праве.
Отмечалось, что в решении о допуске Валиевой к личному турниру было учтено и позднее ее извещение о положительной допинг-пробе, взятой 25 декабря 2021 года. СМИ писали, что причиной задержки результатов анализов стало заражение COVID-19 персонала в лаборатории Стокгольма. В суде также подчеркнули, что не рассматривали в деле Валиевой вопросы, связанные с командным турниром фигуристов на Играх в Пекине. Позиция по ним будет изложена в другом производстве.
11 февраля Международное агентство тестирования (ITA) заявило, что в крови Валиевой обнаружили запрещенное вещество триметазидин. Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) временно запретило фигуристке выступать на Олимпиаде. Однако Валиева оспорила это решение. При этом глава Олимпийского комитета России Станислав Поздняков указал на странности в ситуации с допинг-пробой Валиевой. Он, в частности, отметил, что по правилам Всемирного антидопингового агентства на публикацию результатов пробы должно было уйти не больше 20 дней.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что Кремль поддерживает Валиеву. «И говорим Камиле: «Камила, не прячь своего лица, ты — россиянка, гордо ходи везде и, главное, выступай и всех побеждай!» — сказал Песков. Он добавил, что в ситуации с Валиевой речь идет о недоразумении, и призвал дождаться завершения разбирательств.
7 февраля команда России выиграла золотые медали командного турнира по фигурному катанию. Спортсмены набрали в сумме 74 очка. Победителями стали Анастасия Мишина и Александр Галлямов (спортивные пары), танцоры Виктория Синицина и Никита Кацалапов, а также Камила Валиева и Марк Кондратюк в одиночном катании. Серебро завоевали представители США, бронзу — японцы.
Сама Камила Валиева в рамках командного турнира была лидером в короткой и произвольной программах. Юная россиянка также стала первой фигуристкой, исполнившей четверной прыжок на Играх. Это случилось в произвольной программе, когда Валиева сделала четверной сальхов и четверной тулуп в каскаде.