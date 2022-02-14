Посол Украины в Британии допустил, что страна может отказаться от вступления в НАТО

Посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко сообщил, что Киев может отказаться от вступления в Североатлантический альянс, если это поможет разрешить конфликт в стране. Позднее в украинском МИД опровергли его заявления, отметив, что устремления Украины в НАТО и ЕС закреплены в Конституции.





«Мы могли бы», — сказал Пристайко в ответ на вопрос журналиста Би-би-си о том, может ли Украина изменить свою позицию по вступлению в НАТО.





По словам дипломата, Киев пытается найти наилучший выход из сложившейся ситуации.





«Если нам придется пойти на такие серьезные уступки, это то, что мы сделаем», — заявил украинский посол.





Позже МИД Украины уточнил, что слова посла о членстве в НАТО были вырваны из контекста и решения не могут приниматься вразрез с главным документом страны. Дипломаты выразили уверенность, что немедленное вступление Украины в альянс гарантировало бы ей безопасность. Пресс-секретарь украинского президента Сергей Никифоров отметил, что послу нужно дать возможность объяснить свои слова.





В то же время заместитель главы Министерства обороны Великобритании Джеймс Хиппи сообщил: «если Украина решит, что она не будет становиться членом НАТО», Великобритания «поддержит это».





Ранее МИД России заявил, что Лондону необходимо изменить тональность риторики в отношении Москвы, так как российская сторона стремится к равноправному диалогу с Британией, а та все чаще прибегает к заявлением о «российской агрессии».