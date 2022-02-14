Новости
Новости
St
Посол Украины в Британии допустил, что страна может отказаться от вступления в НАТО
Он подчеркнул, что рассматриваются любые шаги для стабилизации обстановки undefined
Новости

Посол Украины в Британии допустил, что страна может отказаться от вступления в НАТО

Он подчеркнул, что рассматриваются любые шаги для стабилизации обстановки

Посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко сообщил, что Киев может отказаться от вступления в Североатлантический альянс, если это поможет разрешить конфликт в стране. Позднее в украинском МИД опровергли его заявления, отметив, что устремления Украины в НАТО и ЕС закреплены в Конституции. 


«Мы могли бы», — сказал Пристайко в ответ на вопрос журналиста Би-би-си о том, может ли Украина изменить свою позицию по вступлению в НАТО. 


По словам дипломата, Киев пытается найти наилучший выход из сложившейся ситуации.


«Если нам придется пойти на такие серьезные уступки, это то, что мы сделаем», — заявил украинский посол. 


Позже МИД Украины уточнил, что слова посла о членстве в НАТО были вырваны из контекста и решения не могут приниматься вразрез с главным документом страны. Дипломаты выразили уверенность, что немедленное вступление Украины в альянс гарантировало бы ей безопасность. Пресс-секретарь украинского президента Сергей Никифоров отметил, что послу нужно дать возможность объяснить свои слова.


В то же время заместитель главы Министерства обороны Великобритании Джеймс Хиппи сообщил: «если Украина решит, что она не будет становиться членом НАТО», Великобритания «поддержит это».


Ранее МИД России заявил, что Лондону необходимо изменить тональность риторики в отношении Москвы, так как российская сторона стремится к равноправному диалогу с Британией, а та все чаще прибегает к заявлением о «российской агрессии».

Читайте там, где удобно: добавьте Daily Storm в избранное в «Яндекс.Новостях», подписывайтесь в Дзен или Telegram.

Новости
Дзен
Telegram

Песков заявил о «ковбойском подходе» США в попытках повлиять на Европу

В Кремле надеются, что страны ЕС начнут думать о своих интересах 14 февраля 2022
Dailystorm - Песков заявил о «ковбойском подходе» США в попытках повлиять на Европу
#нато #украина #евросоюз
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Показать комментарии
© Storm 2022

Издание «Daily Storm» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 20.07.2017 за номером ЭЛ №ФС77-70379 Учредитель: ООО "ОрденФеликса", Главный редактор: Сивкова А.С.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных.

Сообщения и материалы информационного издания Daily Storm (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 20.07.2017 за номером ЭЛ №ФС77-70379) сопровождаются гиперссылкой на материал с пометкой Daily Storm.

*упомянутые в текстах организации, признанные на территории Российской Федерации террористическими и/или в отношении которых судом принято вступившее в законную силу решение о запрете деятельности. В том числе:

Признаны террористическими организациями: «Исламское государство» (другие названия: «Исламское Государство Ирака и Сирии», «Исламское Государство Ирака и Леванта», «Исламское Государство Ирака и Шама»), «Высший военный Маджлисуль Шура Объединенных сил моджахедов Кавказа», «Конгресс народов Ичкерии и Дагестана», «База» («Аль-Каида»),«Братья-мусульмане» («Аль-Ихван аль-Муслимун»), «Движение Талибан», «Имарат Кавказ» («Кавказский Эмират»), Джебхат ан-Нусра (Фронт победы)(другие названия: «Джабха аль-Нусра ли-Ахль аш-Шам» (Фронт поддержки Великой Сирии), Всероссийское общественное движение «Народное ополчение имени К. Минина и Д. Пожарского», Международное религиозное объединение «АУМ Синрике» (AumShinrikyo, AUM, Aleph)

Деятельность запрещена по решению суда: Межрегиональная общественная организация «Национал-большевистская партия», Межрегиональная общественная организация «Движение против нелегальной иммиграции», Украинская организация «Правый сектор», Украинская организация «Украинская национальная ассамблея – Украинская народная самооборона» (УНА - УНСО), Украинская организация «Украинская повстанческая армия» (УПА), Украинская организация «Тризуб им. Степана Бандеры», Украинская организация «Братство», Межрегиональное общественное объединение – организация «Народная Социальная Инициатива» (другие названия: «Народная Социалистическая Инициатива», «Национальная Социальная Инициатива», «Национальная Социалистическая Инициатива»), Межрегиональное общественное объединение «Этнополитическое объединение «Русские», Общероссийская политическая партия «ВОЛЯ», Общественное объединение «Меджлис крымскотатарского народа», Религиозная организация «Управленческий центр Свидетелей Иеговы в России» и входящие в ее структуру местные религиозные организации:,Межрегиональное общественное движение «Артподготовка»