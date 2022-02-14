В Тамбовской области жестоко расправились над чиновником в подъезде дома

Заместителя начальника Управления автомобильных дорог и транспорта Тамбовской области Виктора Вакульчика нашли убитым утром 14 февраля в подъезде своего дома. На месте работают следователи и криминалисты регионального управления Следственного комитета.





«Сегодня утром в подъезде собственного дома был убит Виктор Вакульчик. Его зарезали, врачи не смогли спасти», — сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.





По данным издания «ПроТамбов», неизвестный нанес Вакульчику три удара ножом в область сердца и скрылся. Бригаду скорой помощи вызвала соседка. По одной из версий, это заказное убийство, связанное с профессиональной деятельностью управленца. Об этом сообщает Telegram-канал «112».



