В Кабардино-Балкарии силовики пресекли деятельность финансовой пирамиды, обманувшей три тысячи человек

Сотрудники силовых структур пресекли в Кабардино-Балкарии деятельность финансовой пирамиды. Были задержаны 18 человек, еще двое объявлены в розыск. По словам официального представителя МВД России Ирины Волк, преступная схема была создана в 2020 году. Сообщники размещали в Сети объявления об инвестициях. Потенциальным вкладчикам обещали доход в размере почти 100% от первоначальной суммы.





«На самом же деле первоначально выплаты осуществлялись за счет средств, поступивших от новых клиентов, а затем прекратились. Таким образом, были привлечены безналичные денежные средства почти трех тысяч граждан на общую сумму свыше 915 миллионов рублей», — сказала Волк ТАСС.





Она добавила, что полиция задержала 18 человек, в том числе пятерых предполагаемых организаторов криминальной схемы. Два человека до сих пор находятся в розыске.





Организаторов другой финансовой пирамиды, жертвами обмана которой стали порядка 100 тысяч человек, задержали и арестовали в 2021 году.





По версии следствия, в 2018-2020 годах финансовая пирамида Finiko привлекала денежные средства «под предлогом высокоэффективных вложений при игре на фондовых рынках, рынках криптовалюты и различных торговых площадках».