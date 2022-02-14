Число заболевших COVID-19 в России за сутки сократилось до 180 тысяч

По данным федерального оперштаба, за минувшие сутки было выявлено 180 456 случаев заражения коронавирусом — 11 февраля этот показатель был на отметке в 203 тысячи. В Москве заразились 12 496 человек, в Санкт-Петербурге — 20 136.





Согласно данным оперштаба, подтверждено 683 летальных исхода. В связи с выздоровлением были выписаны 97 185 человек, что на 4,3% меньше по сравнению с 13 февраля. Количество госпитализаций составило 10 451 — на 17,04% меньше, чем днем ранее.





Большое число заболевших наблюдается также в Московской области — 8 967 человек. За сутки в Подмосковье из-за коронавируса ушли из жизни 34 человека, в Петербурге — 72, в Москве — 86.





Согласно опубликованным 11 февраля данным, вакцинировались первым компонентом 85 857 079 человек, полную вакцинацию прошел 81 505 771 человек. Коллективный иммунитет россиян составил 61,9%.