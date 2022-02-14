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Число заболевших COVID-19 в России за сутки сократилось до 180 тысяч
В конце прошлой недели фиксировали свыше 200 тысяч зараженных за 24 часа undefined
Новости

Число заболевших COVID-19 в России за сутки сократилось до 180 тысяч

В конце прошлой недели фиксировали свыше 200 тысяч зараженных за 24 часа

По данным федерального оперштаба, за минувшие сутки было выявлено 180 456 случаев заражения коронавирусом — 11 февраля этот показатель был на отметке в 203 тысячи. В Москве заразились 12 496 человек, в Санкт-Петербурге — 20 136.


Согласно данным оперштаба, подтверждено 683 летальных исхода. В связи с выздоровлением были выписаны 97 185 человек, что на 4,3% меньше по сравнению с 13 февраля. Количество госпитализаций составило 10 451 — на 17,04% меньше, чем днем ранее.


Большое число заболевших наблюдается также в Московской области — 8 967 человек. За сутки в Подмосковье из-за коронавируса ушли из жизни 34 человека, в Петербурге — 72, в Москве — 86.


Согласно опубликованным 11 февраля данным, вакцинировались первым компонентом 85 857 079 человек, полную вакцинацию прошел 81 505 771 человек. Коллективный иммунитет россиян составил 61,9%.

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В Роспотребнадзоре разработали прибор для выявления COVID-19 на ранних стадиях

Изобретение основано на принципах генной инженерии, сообщили ученые 14 февраля 2022
Dailystorm - В Роспотребнадзоре разработали прибор для выявления COVID-19 на ранних стадиях

14 февраля ученые ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора сообщили о создании новой технологии, благодаря которой можно выявлять COVID-19 на ранних стадиях. Она позволит создать новую тест-систему для облегчения обнаружения инфекции.


Ранее директор Центра глобальной вирусологической сети США Константин Чумаков заявил, что если бы человечество не дало инфекции отпор, могли погибнуть 2% населения Земли — 158 миллионов человек.

#пандемия #вакцинация #covid-19 #коронавирус #омикрон
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