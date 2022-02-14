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Суд приговорил лидера хакерской группировки Lurk к 14 годам тюрьмы
Козловский будет отбывать наказание в колонии строгого режима undefined
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Суд приговорил лидера хакерской группировки Lurk к 14 годам тюрьмы

Козловский будет отбывать наказание в колонии строгого режима

Кировский районный суд Екатеринбурга приговорил лидера хакерской группировки Lurk Константина Козловского к 14 годам колонии строгого режима. Об этом сообщил корреспондент ТАСС из зала суда. Хакеры нанесли ущерб в размере более миллиарда крупным банкам и предприятиям, считает следствие.


«Константина Козловского признать виновным <…> и путем частичного сложения назначить ему наказание в виде лишения свободы на срок 14 лет с отбыванием в колонии строгого режима с ограничением свободы на срок один год», — зачитала судья приговор.


Козловский ранее говорил, что взламывал серверы Демократической партии США и переписки Хиллари Клинтон по указанию ФСБ, однако экспертизы не подтвердили его слова, сообщил источник РИА Новости.


По версии следствия, с декабря 2015-го по апрель 2016 года злоумышленники создали и распространили в Сети вирус. С помощью вредоносного софта им удалось получить доступ к компьютерам крупных банков, турфирм, строительных и продовольственных компаний. Нанесенный ущерб, согласно материалам дела, превышает миллиард рублей.

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Dailystorm - Блеск и нищета королей хакерского мира: Daily Storm публикует профайлы подозреваемых по делу группировки REvil
#суд #хакеры #интернет
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