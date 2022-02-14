В ЛДПР рассказали, что Жириновский идет на поправку, но пока останется в больнице

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский, находящийся под присмотром врачей ЦКБ с 2 февраля, идет на поправку. Об этом Daily Storm сообщил первый замруководителя центрального аппарата партии Сергей Каргинов. Но, по словам депутата Госдумы, о выписке Жириновского из больницы пока говорить преждевременно.





«По его выписке надо в любом случае надо с врачами общаться. По моей информации, у Жириновского состояние здоровья стабильное. Есть положительная, хорошая динамика выздоровления. Работа, спорт, телевизор у него. Общается он и по телефону. Но врачи ограничивают его в нагрузках. Поэтому все нормально», — сказал Каргинов.





«Ждем выписки Владимира Вольфовича. Мы с ним общаемся через человека, который ответственен в партии за передачу поручений. Нормально рабочий процесс налажен. Напрямую Жириновского не беспокоим. Все у него стабильно, хорошо. Поэтому ждем выписки. Желаем здоровья ему и всем жителям страны!» — добавил парламентарий.





Каргинов ранее рассказал ТАСС, что центральный аппарат ЛДПР направил обращение к региональным отделениям с призывом не реагировать на звонки неустановленных лиц, которые пытались распространить информацию о смерти Жириновского. В действительности он идет на поправку, а сведения о звонках переданы в полицию, отметил депутат.





«Обращение в [правоохранительные] органы действительно было, потому что была провокация. Вчера ночью была масса звонков, в том числе и мне, с подставных телефонов, телефонов наших депутатов. Потом эта информация пошла по интернету», — заявил Каргинов в ответ на просьбу подтвердить сообщения в СМИ о поступивших членам ЛДПР звонках. Депутат отмечал, что Жириновский идет на поправку и вовлечен в рабочий процесс: «Мы работаем, получаем задания от него, взаимодействуем».





В пресс-службе Минздрава ранее рассказали, что Жириновский находится в Центральной клинической больнице в связи с диагностированным у него COVID-19. По информации ведомства, лидер ЛДПР госпитализирован 2 февраля. Состояние Жириновского оценивается медиками как стабильное.