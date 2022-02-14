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В ЛДПР рассказали, что Жириновский идет на поправку, но пока останется в больнице
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В ЛДПР рассказали, что Жириновский идет на поправку, но пока останется в больнице

Политик совмещает лечение с работой, отметил первый замруководителя центрального аппарата партии Сергей Каргинов

Политик совмещает лечение с работой, отметил первый замруководителя центрального аппарата партии Сергей Каргинов undefined

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский, находящийся под присмотром врачей ЦКБ с 2 февраля, идет на поправку. Об этом Daily Storm сообщил первый замруководителя центрального аппарата партии Сергей Каргинов. Но, по словам депутата Госдумы, о выписке Жириновского из больницы пока говорить преждевременно.


«По его выписке надо в любом случае надо с врачами общаться. По моей информации, у Жириновского состояние здоровья стабильное. Есть положительная, хорошая динамика выздоровления. Работа, спорт, телевизор у него. Общается он и по телефону. Но врачи ограничивают его в нагрузках. Поэтому все нормально», — сказал Каргинов.


«Ждем выписки Владимира Вольфовича. Мы с ним общаемся через человека, который ответственен в партии за передачу поручений. Нормально рабочий процесс налажен. Напрямую Жириновского не беспокоим. Все у него стабильно, хорошо. Поэтому ждем выписки. Желаем здоровья ему и всем жителям страны!» — добавил парламентарий.


Каргинов ранее рассказал ТАСС, что центральный аппарат ЛДПР направил обращение к региональным отделениям с призывом не реагировать на звонки неустановленных лиц, которые пытались распространить информацию о смерти Жириновского. В действительности он идет на поправку, а сведения о звонках переданы в полицию, отметил депутат.


«Обращение в [правоохранительные] органы действительно было, потому что была провокация. Вчера ночью была масса звонков, в том числе и мне, с подставных телефонов, телефонов наших депутатов. Потом эта информация пошла по интернету», — заявил Каргинов в ответ на просьбу подтвердить сообщения в СМИ о поступивших членам ЛДПР звонках. Депутат отмечал, что Жириновский идет на поправку и вовлечен в рабочий процесс: «Мы работаем, получаем задания от него, взаимодействуем».


В пресс-службе Минздрава ранее рассказали, что Жириновский находится в Центральной клинической больнице в связи с диагностированным у него COVID-19. По информации ведомства, лидер ЛДПР госпитализирован 2 февраля. Состояние Жириновского оценивается медиками как стабильное.

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Споривший с Жириновским священник РПЦ отказался молиться за политика, заболевшего COVID-19

Парламентарий находится под наблюдением врачей в Центральной клинической больнице 10 февраля 2022
Dailystorm - Споривший с Жириновским священник РПЦ отказался молиться за политика, заболевшего COVID-19

Член ЛДПР и советник Жириновского Сергей Жигарев заявил в беседе с Daily Storm, что указания лидера партии выполняются, поскольку соратники всегда находятся возле него. «Партия существует под четким руководством и контролем. Я ни секунды не почувствовал, что его нет на рабочем месте», — заверил Жигарев.


Он подчеркнул, что Жириновский имеет достаточно возможностей для связи со своими соратниками. С ним всегда находятся члены ЛДПР, которые транслирует все указания босса. «Если Владимир Вольфович сейчас находится в больнице, это не значит, что он не руководит партией. Он руководит партией 24 часа в сутки. Мобильные средства связи и возможности связаться присутствуют у Владимира Вольфовича больше, чем у кого бы то ни было», — утверждает советник лидера ЛДПР.


По мнению куратора высшей партийной школы ЛДПР Андрея Андрейченко, слухи о тяжелом состоянии Жириновского представители СМИ раздувают специально, с целью получения хайпа. «Они [журналисты] то Диму Билана госпитализируют, а он дома вообще, то Владимиру Вольфовичу что-то приписывают. Просто пытаются раскрутиться, а другие их подхватывают. Так устроено медиапространство», — объяснил Андрейченко.


СМИ ранее сообщили, что Жириновский якобы перестал узнавать близких, сторонников из партии и лечащих врачей. Состояние 75-летнего политика оценили как тяжелое. Однако пресс-служба ЛДПР указала, что информация об ухудшении состояния здоровья Жириновского является ложной и ему оказывается вся необходимая помощь. Сторонники политика выразили уверенность, что он вернется к работе уже в ближайшее время. Также в ЛДПР поблагодарили всех, кто передает слова поддержки в адрес лидера фракции.


Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что в Кремле оповещены о состоянии лидера ЛДПР, у которого выявлен «омикрон». Путин и российский лидер Песков пожелали опытному парламентарию скорейшего выздоровления.

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