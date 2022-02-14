Опытные огородники рассказали, какие работы на участке необходимо провести зимой

Опытные огородники говорят, что следует защитить сад от грызунов. Внимательно осмотреть места, где они могут зимовать. Если обнаружите их следы, то нужно избавиться от вредителей. В холодное время года мыши и крысы могут нанести непоправимый ущерб саженцам и деревьям.





Периодически нужно делать обход огорода. Необходимо также стряхивать снег с ветвей деревьев и кустарников, чтобы они не обломились под его тяжестью, и наполнять кормушки для птиц. Летом пернатые помогут вам в борьбе с насекомыми.





Эти и многие другие полезные советы знают на «Московских ярмарках». Попасть в павильоны можно круглый год, там вы найдете свежие овощи, фрукты, мясо, молочную продукцию и все, чего пожелает душа.





Фестивальные площадки и ярмарки — часть единого большого процесса по благоустройству Москвы. Многие площадки сопровождаются торговыми точками — сейчас в разных районах столицы открыто более 50 фермерских ярмарок. Цены не кусаются, в павильонах работают доброжелательные продавцы. На каждом рынке места для фермеров распределяются по итогам конкурса, а москвичи получают доступ к качественным товарам.





Узнать, какая площадка к вам ближе всего, можно на сайте проекта «Московские ярмарки» или в любой удобной соцсети: Instagram, «ВКонтакте» или Facebook.